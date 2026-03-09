桃園女義消分隊長 守護清明祭祖安全

復興救災義消分隊成員18人，分隊長張佳雲（前）是唯一女義消。（復興分隊提供）

清明節將至，桃園市唯一原鄉復興區各部落公墓掃墓祭祖人潮陸續湧現，桃園市消防局第四大隊復興消防分隊今（9）日在角板山公墓舉辦搶救演練，現場擔任指揮調度者，是局內現任唯一女性救災義消分隊長張佳雲，由她率領義消分隊共同參與演練，巾幗不讓鬚眉肩負起守護部落安全的重任。

復興分隊分隊長陳遠鑫表示，復興救災義消分隊現有成員18人，分隊長張佳雲是唯一女義消，她身兼母職，獨立扶養女兒成長，在溫柔的外表下蘊藏堅強意志，人生中許多甘甜苦澀的故事也成就了她現今的堅毅性格，多年來以行動證明女性同樣能在救災前線發光發熱。

復興區首場部落清明防災搶救演練由復興義消發起，透過行動守護部落清明祭祖安全，進而減少火源災害，以「不用火的祭祀也能表敬意」愛護原民淨土，讓慎終追遠也能守護家園。

陳遠鑫提到，救災工作多被視為需要高度體能的男性主導領域，張佳雲於2014年加入救災義消領域，以其公務部門秘書室出納與行政管理的專業能力，導入復興義消分隊，並歷經基層隊員與幹事職務歷練，累積紮實消防專業基礎，帶領團隊強化訓練紀律與協作默契，提升消防與義消協同作戰能力。

今日演練為守護清明時節掃墓安全並降低復興區山林火警風險，選擇人潮眾多的角板山部落公墓與羅浮生命園區，復興區長蘇佐璽指示公所提前完成公墓雜草與可燃雜物清除，並設置多處公墓取水點，方便民眾祭祀後有充足水源徹底熄滅餘燼，搭配復興義消巡檢發放清明水袋，有效降低公墓起火風險。

