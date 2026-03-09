贏韓就是爽！彰化和美3/14狂發300杯珍奶

慶祝經典賽台灣擊敗韓國，3月14日和美將有發放300杯珍奶活動。（賴清美提供）

贏韓國就是爽！2026世界棒球經典賽昨天台灣隊擊敗韓國隊，掀起全台瘋狂慶祝行情，彰化縣和美鎮在地補習班、水電行業者與地方仕紳黃雍筆，將於3月14日下午1點10分在和美鎮和卿路57號補習班前發放300杯珍珠奶茶。補習班業者表示，2024年世界12強棒球賽他們也曾贊助100杯珍奶，這次賽前他發願若擊敗韓國就要發珍奶，結果真的如願，因此他說到做到，歡迎大家前來喝珍奶慶祝。

彰化縣議員賴清美指出，這家位於和美鎮的補習班徐姓業者本身非常熱愛棒球，尤其是台灣隊的死忠支持者；2023年世界棒球經典賽時，台灣隊擊敗義大利隊曾請大家喝100杯珍奶，贏荷蘭還買200盒薯條請大家吃；這次2026經典賽再次發願若台灣隊擊敗韓國隊就要請喝100杯珍奶，結果真的如願，徐姓業者也說到做到，將於3月14日下午1點10分在補習班門口發放100杯珍奶。

賴清美說，不讓徐姓業者專美於前，在地的吳姓水電行業者也要贊助100杯珍珠奶茶，平時熱心公益的地方仕紳黃雍筆獲悉後也大方贊助100杯珍奶，因此3月14日當天共將發放300杯珍奶，歡迎大家前來共襄盛舉。

徐姓補教業者（右1）2023年經典賽就曾贊助100杯珍奶。（賴清美提供）

