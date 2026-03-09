帛琉「無私分享號」拜會海委會 管碧玲：證明台灣為南島語族根源地

海委會主委管碧玲（右）致贈帛琉「無私分享號」船長Sesario Sewralur（左）象徵我國傳統海洋文化的達悟族拼板舟模型。（海委會提供）

帛琉傳統航海帆船「無私分享號」（Alingano Maisu）船長及船員今（9）日拜會海洋委員會，感謝大力協助，主委管碧玲表示，一直有學者指出，台灣很有可能就是南島語族的發源地，海委會非常支持無私分享號及太平洋各國傳統船舶訪台。

「無私分享號」船長Sesario Sewralur及船員今日拜會海委會，主委管碧玲致贈達悟族拼板舟模型、《2025海洋政策白皮書》及海保署出版的《海邊的星星巨人》繪本，象徵台灣對傳統航海文化與海洋永續理念的支持，管碧玲也提及繪本所傳遞的海洋情感與價值，與無私分享號長期倡議的海洋永續精神相互呼應。

管碧玲表示，2024年曾與賴清德總統率海巡署艦隊造訪帛琉，對帛琉在傳統航海文化、造舟技藝和海洋保育等面向成果留下深刻印象，她肯定無私分享號長期累積的航海知識與文化實踐，對推動海洋永續目標具有重要意義，她說，無私分享號跨越海洋千里的傳統航行來台，再度證明台灣被視為南島語族的根源有其依據，也引燃我國原住民及航海社群的共鳴。

此次無私分享號在台停留較長時間，並與我國航海社群及原住民族團體展開多元交流，令人期待。

無私分享號船長Sesario Sewralur感謝海委會對此次航行的大力協助，他表示，台灣被視為南島語族的重要根源，透過與台灣原住民族的交流互動，看見許多相似的文化元素，也深刻感受到部落朋友的熱情與好客，這些精神與無私分享號所承載的價值十分相近。

無私分享號將繼續航往台東、花蓮，預計3月底繼續航向沖繩、關島、塞班、薩塔瓦爾島與雅浦島等地，最終返回帛琉。

