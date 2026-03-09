社子島懶人包》禁限建逾50年盼開發 爭議卡在區段徵收

社子島自救會要求無條件剔除區段徵收範圍。（記者田裕華攝）

社子島在1970年被劃為限制發展區而禁限建至今，發展受限，歷經多任市長都未能順利進行開發。前台北市長柯文哲提出的「生態社子島」方案，通過都市計畫變更、防洪計畫、都市計畫細部計畫、環境影響評估，但民眾反對以區段徵收的方式開發，根據「社子島自救會」表示，有1156份居民親簽的反對意見書要送都市計畫委員會。

柯文哲2015年1月檢討社子島開發計畫，8月成立專案辦公室；2016年2月以i-Voting決定「生態社子島」方案，以區段徵收方式進行開發。雖然當地居民都希望社子島盡快開發，但以「社子島自救會」為代表的居民反對區段徵收的開發方式。

區段徵收是整體開發，居民將無法原地居住，面臨拆遷安置的問題，因此有「迫遷」的質疑；也因要分擔開發費用，領回的土地面積通常小於原有面積，而有居住面積不夠的擔憂。市府完成開發後雖然會配售專案住宅，但居民們認為每戶得花超過2000萬元購買，超過負擔能力。因此不斷有剔除區段徵收範圍的要求。

市府在2019年公告6項剔除原則，共21處、52筆土地提出，最後符合條件剔除4處、7筆；自救會認為剔除原則過苛，也未能保存聚落而持續陳情，市府配合內政部土徵小組意見檢討剔除原則，再縮減成4項原則：不影響防洪計畫、主要計畫，位於特定既有聚落，非空地、地上無連棟建物，土地持分比例大於10%，依此共219筆土地提出陳情，符合條件共剔除22筆，將劃為「再發展區」。

「再發展區」雖然屬於「住三區」，容積率120%、建蔽率45%，但市府也說明將不適用區徵的拆遷安置，未來重建時，聯外道路、排水設施都要自行處理，且可能與填土墊高的區徵範圍形成高低落差，受淹水問題困擾，自救會仍要求「無條件剔除」，並表示收集到1156份土地所有權人與設籍居民親簽的反對區段徵收意見單，將送交都委會審議時參考。

