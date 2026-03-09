台中大里往返高鐵有福了！248路公車增停「烏日國中」站

交通局自3月16日調整248路公車動線。（市府提供）

台中市大里區是台中人口第三多的行政區，為提升大里往返高鐵台中站的便利性，台中市政府交通局表示，自3月16日起調整台中客運248路公車動線，改經烏日區公園路口、新興路，並增停「烏日國中（新興路）」站，強化大里、烏日與高鐵站的交通連結。待鄰近大型購物中心營運後，民眾可搭公車前往休閒消費，讓通勤、通學及高鐵轉乘更加順暢。

交通局長葉昭甫表示，248路公車為大里、太平地區往返高鐵台中站的重要幹線，行經環河路提供穩定班次服務，受通勤族與學生族群仰賴。

請繼續往下閱讀...

交通局表示，隨著高鐵台中站周邊重大建設推動，全台規模最大的複合式百貨購物中心「D-ONE第一大天地」就在台中高鐵站附近，一旦正式營運後將成為中台灣重要休閒消費據點。

因應開幕後人流與車潮湧入，交通局超前部署高鐵特區周邊公共運輸量能，邀集客運業者調整248路動線；交通局指出，248路公車原核定的路線，為經過台中市烏日區環河橋後轉入高鐵東路，與進出台74匝道車流形成交織，影響248路整體行車時間。

交通局表示，考量高鐵台中站旁的購物中心完工營運後的交通需求，邀集台中客運研商動線調整相關作業，248路公車增加停靠「烏日國中（新興路）」站，提升烏日國中周邊社區往返高鐵台中站與大里地區的服務。

交通局表示，248路公車連結新烏日車站與修平科技大學，行經高鐵台中站、大里青年高中、台中軟體園區等重要節點，更是太平、大里地區往返高鐵台中站通勤、通學的重要公車路線。

248路公車為大里至太平等往返高鐵路線，3月16日起將調整行駛動線擴大服務。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法