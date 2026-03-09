為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹縣數位創新青年培育升級 產官學打造實戰平台

    2026/03/09 19:31 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣「數位創新青年培育就業計畫」共號召超過20家來自不同領域的指標性企業共襄盛舉。（新竹縣政府提供）

    新竹縣「數位創新青年培育就業計畫」共號召超過20家來自不同領域的指標性企業共襄盛舉。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府攜手產官學界共同打造青年實習媒合平台，為回應AI時代的人才需求與Z世代求職趨勢，今年度計畫重磅推出兩大升級亮點，主打「專題實習」模式，規範至少45天的精準實戰，並首度將招募對象從大專院校在校生擴展到「畢業1年內的社會新鮮人」，期望為企業與青年創造雙贏。

    縣長楊文科表示，面對產業環境快速升級與AI應用加速落地，新竹縣正持續強化產業創新動能，更加需要具備「數位能力」與「跨域整合」的新世代人才。這項計畫自2023年推動以來規模逐年擴大，這次計畫共號召超過20家來自不同領域的指標性企業共襄盛舉。

    教育局長蔡淑貞指出，今年度計畫響應青年「拒絕職場打雜」的呼聲，搭配實作導向課程與產業互動，引導青年從問題洞察到方案落地，逐步累積職場需要的數位創新能力。去年已有如義隆電子實習生成功開發「Copilot365」AI解方、聯新國際醫療集團實習生優化「Odoo」數位健康模組等成功案例，證明青年具備解決企業真實問題的能力。

    今年提供實習機會的黃金陣容包含緯創資通、智邦科技、義隆電子、普生公司、邁特電子、宜特科技、中強光電、明基材料、聯新國際醫療集團、倍智醫電、倍利科技、六福村、信義房屋、福比公司（全家相關企業）、台灣健康網路平台、台灣健康生態系公司、聯新國際醫院、弘寬公司、竹北聯新運醫、環電公司及捷亮科技等。

    為擴大產官學合作動能，今年更連結了20所大專院校。教育局將前進校園舉辦3場說明會，3月25日在中央大學、3月26日於元培醫事科技大學、3月31日在陽明交通大學，線上線下同步舉行。第一梯次實習申請將於3月9日至4月14日開放，歡迎就讀大專院校二年級以上（含研究所）在學學生及畢業1年內的社會新鮮人踴躍投遞履歷。詳情可上新竹縣數位創新青年培育就業計畫官方網站查詢，或關注「新竹縣政府教育局青年事務科」臉書粉專。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播