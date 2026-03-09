新竹縣數位創新青年培育升級 產官學打造實戰平台

新竹縣「數位創新青年培育就業計畫」共號召超過20家來自不同領域的指標性企業共襄盛舉。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府攜手產官學界共同打造青年實習媒合平台，為回應AI時代的人才需求與Z世代求職趨勢，今年度計畫重磅推出兩大升級亮點，主打「專題實習」模式，規範至少45天的精準實戰，並首度將招募對象從大專院校在校生擴展到「畢業1年內的社會新鮮人」，期望為企業與青年創造雙贏。

縣長楊文科表示，面對產業環境快速升級與AI應用加速落地，新竹縣正持續強化產業創新動能，更加需要具備「數位能力」與「跨域整合」的新世代人才。這項計畫自2023年推動以來規模逐年擴大，這次計畫共號召超過20家來自不同領域的指標性企業共襄盛舉。

教育局長蔡淑貞指出，今年度計畫響應青年「拒絕職場打雜」的呼聲，搭配實作導向課程與產業互動，引導青年從問題洞察到方案落地，逐步累積職場需要的數位創新能力。去年已有如義隆電子實習生成功開發「Copilot365」AI解方、聯新國際醫療集團實習生優化「Odoo」數位健康模組等成功案例，證明青年具備解決企業真實問題的能力。

今年提供實習機會的黃金陣容包含緯創資通、智邦科技、義隆電子、普生公司、邁特電子、宜特科技、中強光電、明基材料、聯新國際醫療集團、倍智醫電、倍利科技、六福村、信義房屋、福比公司（全家相關企業）、台灣健康網路平台、台灣健康生態系公司、聯新國際醫院、弘寬公司、竹北聯新運醫、環電公司及捷亮科技等。

為擴大產官學合作動能，今年更連結了20所大專院校。教育局將前進校園舉辦3場說明會，3月25日在中央大學、3月26日於元培醫事科技大學、3月31日在陽明交通大學，線上線下同步舉行。第一梯次實習申請將於3月9日至4月14日開放，歡迎就讀大專院校二年級以上（含研究所）在學學生及畢業1年內的社會新鮮人踴躍投遞履歷。詳情可上新竹縣數位創新青年培育就業計畫官方網站查詢，或關注「新竹縣政府教育局青年事務科」臉書粉專。

