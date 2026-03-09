高鐵延伸屏東還要13年才完工 鄉親：也太久

交通部鐵道局今天下午在屏東縣政府舉辦高鐵延伸屏東環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜主持。（記者羅欣貞攝）

高鐵延伸屏東計畫採沿台鐵路廊經高雄車站方案，目前進入第二階段環境影響評估，交通部鐵道局今（9）日下午在屏東縣政府大禮堂舉辦環評公開說明會，與會民代和鄉親十分關切高鐵延伸到屏東究竟何時完工，交通部鐵道局表示，計畫核定後11年完工，希望明（2027）年底前通過環評審查，2028年核定計畫。

也就是說，全案完工可能要等13年；與會民代與鄉親紛表示「也太久了！」；屏東縣政府則強調「希望加快、加快、再加快」。

說明會由交通部鐵道局副局長呂新喜主持，說明高鐵延伸屏東計畫開發計畫內容。鐵道局表示，全案以高鐵左營站月台南端尾軌為起點，終點至屏東台糖六塊厝農場，路線約略平行於台鐵山側，總長約26.2公里，將新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及1處維修基地。

在屏東部分，將於「高鐵屏東車站特定區」範圍內新設屏東車站，採高架結構型式規劃，與台鐵遷建六塊厝車站共站，計畫期程預估計畫核定後約11年（含施工期8.8年）完工通車。

屏東縣政府交旅處長黃國維表示，屏東縣民對高鐵南延十分關心，需要極速加速，因為時間上已拖太久，屏東縣政府全力支持南延計畫，希望可以「加快、加快、再加快」，這是周春米縣長的期許，也是鄉親的期盼。

目前台鐵新左營到屏東車站新自強號需時約27分鐘、區間快車約32分鐘，未來高鐵延伸到屏東，從左營、高雄站到屏東約19分鐘；呂新喜說明，高鐵延伸不是在比快多少，而是新設站後對整個地區帶來的效益。

民進黨縣議員梁育慈表示，高鐵通車已19年，屏東卻還要再等13年才有高鐵，晚了30多年，屏縣人口是非六都第二大縣，這對屏東極不公平。縣議員李世斌也說，高鐵屏東站的站體至少要先動工。縣議員洪明江指出，高鐵進入屏東只有3公里，全縣南北狹長達110公里，對於中屏東來說沒有高鐵到屏東喜悅，他認為高捷應優於高鐵，鐵道優於公路。

今日說明會，民進黨立委徐富癸、鍾佳濱、國民黨立委蘇清泉也都派員到場關心。屏東市前進里長王泰益憂心相關建設是否會造成鄰近社區淹水，鐵道局則回應，相關防洪措施均有規劃。

屏東市前進里長王泰益盼相關建設能確保防洪。（記者羅欣貞攝）

說明會會場展示高鐵延伸屏東計畫路線圖。（記者羅欣貞攝）

