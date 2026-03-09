為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南大內酪梨花盛開 果園與蜂農合作授粉兼採蜜

    2026/03/09 19:24 記者劉婉君／台南報導
    張明發與蜂農合作，於酪梨開花期間，在樹下放置蜂箱，授粉兼採收花蜜。圖為蜜蜂排排站在農場內的蓮花池喝水。（記者劉婉君攝）

    張明發與蜂農合作，於酪梨開花期間，在樹下放置蜂箱，授粉兼採收花蜜。圖為蜜蜂排排站在農場內的蓮花池喝水。（記者劉婉君攝）

    「酪梨之鄉」台南大內的酪梨正值開花期，目前開花率約達8、9成。採自然農法耕種的大仁有機自然生態農場，近年來與六甲蜂農合作，於酪梨樹下擺設蜂箱，兼顧酪梨授粉與花蜜採集，同時也和嘉南藥理大學攜手，希望從酪梨花到酪梨果，研發出洗髮精、洗面乳等相關產品，為大內酪梨產業開拓更多行銷面向。

    大內早生種酪梨及中生種的「紅心圓」花朵已經盛開，大仁農場主人張明發表示，目前開花量很多，但農民是看天吃飯，後續結果率還需要看氣候狀況發展，希望天公作美。

    張明發自5年前開始與蜂農合作，於每年3、4月酪梨開花期間，在園內放置蜂箱，去年約有100箱蜂箱，今年增加至130箱，走到園內，可聽到陣陣「嗡嗡嗡」的蜜蜂飛翔聲音，農場內的蓮花池也可看到許多蜜蜂停留喝水。

    張明發表示，酪梨花蜜清香，不同於龍眼蜜的濃郁，藉由蜜蜂採花蜜的過程，也可替酪梨授粉，且農場內的農作物均採自然農法，是最好的商品。大內是全國最主要的酪梨產區，而鮮果無法長期保存，目前也和學術單位合作，以酪梨花、蜜、葉子、果肉、果皮等為原料，進行洗髮精、洗面乳、沐浴乳等產品的研發實驗，希望在現有的酪梨麵、酪梨皂等產品之外，開發出更多酪梨相關的新品，讓大內酪梨被更多人看到。

    張明發與蜂農合作，於酪梨開花期間，在樹下放置蜂箱，授粉兼採收花蜜。（記者劉婉君攝）

    張明發與蜂農合作，於酪梨開花期間，在樹下放置蜂箱，授粉兼採收花蜜。（記者劉婉君攝）

    張明發收集酪梨樹下蜂箱裡的部分花蜜和花粉，將與學術單位合作，研發洗髮精等相關產品。（記者劉婉君攝）

    張明發收集酪梨樹下蜂箱裡的部分花蜜和花粉，將與學術單位合作，研發洗髮精等相關產品。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播