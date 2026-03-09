台南大內酪梨花盛開 果園與蜂農合作授粉兼採蜜

張明發與蜂農合作，於酪梨開花期間，在樹下放置蜂箱，授粉兼採收花蜜。圖為蜜蜂排排站在農場內的蓮花池喝水。（記者劉婉君攝）

「酪梨之鄉」台南大內的酪梨正值開花期，目前開花率約達8、9成。採自然農法耕種的大仁有機自然生態農場，近年來與六甲蜂農合作，於酪梨樹下擺設蜂箱，兼顧酪梨授粉與花蜜採集，同時也和嘉南藥理大學攜手，希望從酪梨花到酪梨果，研發出洗髮精、洗面乳等相關產品，為大內酪梨產業開拓更多行銷面向。

大內早生種酪梨及中生種的「紅心圓」花朵已經盛開，大仁農場主人張明發表示，目前開花量很多，但農民是看天吃飯，後續結果率還需要看氣候狀況發展，希望天公作美。

張明發自5年前開始與蜂農合作，於每年3、4月酪梨開花期間，在園內放置蜂箱，去年約有100箱蜂箱，今年增加至130箱，走到園內，可聽到陣陣「嗡嗡嗡」的蜜蜂飛翔聲音，農場內的蓮花池也可看到許多蜜蜂停留喝水。

張明發表示，酪梨花蜜清香，不同於龍眼蜜的濃郁，藉由蜜蜂採花蜜的過程，也可替酪梨授粉，且農場內的農作物均採自然農法，是最好的商品。大內是全國最主要的酪梨產區，而鮮果無法長期保存，目前也和學術單位合作，以酪梨花、蜜、葉子、果肉、果皮等為原料，進行洗髮精、洗面乳、沐浴乳等產品的研發實驗，希望在現有的酪梨麵、酪梨皂等產品之外，開發出更多酪梨相關的新品，讓大內酪梨被更多人看到。

張明發收集酪梨樹下蜂箱裡的部分花蜜和花粉，將與學術單位合作，研發洗髮精等相關產品。（記者劉婉君攝）

