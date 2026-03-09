東京食品展台灣194廠商參展 矢田亞希子代言大啖美食

日本女星矢田亞希子出席東京食品展的台灣館展前記者會，品嚐台灣美食讚不絕口。（駐日特派員林翠儀攝）

東京國際食品展10日開幕，台灣今年有194家廠商參展，外貿協會董事長黃志芳表示，上週是台灣在日本的WBC棒球週，而本週則是台灣食品在日本的「Team Taiwan」台灣週。今天舉行的展前記者會邀請日本知名女星矢田亞希子代言，矢田品嚐了以台灣鳳梨、米粉和芋頭做的點心，讚不絕口。

矢田因演過「大和拜金女」在台灣相當知名，她也曾主演天才廚師的日劇「甜心小廚師」，對美食有一番心得。黃志芳知道矢田非常喜歡台灣的珍珠奶茶，今天記者會上，用茄芷袋包裝的3種珍珠奶茶口味的零食當見面禮，還請飯店創作3道點心，以台灣鳳梨做成的照燒漢堡、新竹米粉涼拌海鮮及芋頭蒙布朗讓她品嚐。

矢田：一想到台灣 就是美食

矢田在台上很大方地一口接一口，全部吃光，她表示，台灣的甜點真的很好吃，還有很多沒有引進日本，以後還要發掘更多的台灣甜點。活動結束後受訪時，她還說「一想到台灣，就是美食」。

經濟部攜手農業部、外貿協會、15個縣市政府、10家食品公協會以及194家企業，進軍今年的東京食品展。今天的展前記者會除了由黃志芳主持以外，駐日代表李逸洋、農業部長陳駿季、原民會副主委谷縱．喀勒芳安、台南市長黃偉哲、苗栗縣副縣長邱俐俐、立委陳亭妃、郭國文等人也出席。

黃志芳表示，東京食品展今年為第51屆，而台灣也連續參加了51次，從未缺席，不但是東京食品展的老朋友，也是規模數一數二的參展國；今年廠商報名踴躍，短短40分鐘就全部額滿，而且還有很多業者無法參加這次食品展，也創下新的歷史紀錄。

他說，這不但展現了台灣食品業者對東京食品展的信心，也展現了業者對接軌國際市場、開拓國際市場的強烈企圖心。

他還提到，WBC期間大量球迷湧入東京，東京巨蛋幾乎變成台灣主場。但是我們不只用棒球交流，也要反映在經貿上。去年台灣食品出口總額43億美元，其中對日本出口7億美元，是第二大出口市場；而日本也是台灣第三大食品進口來源，這說明台日食品供應鏈高度互補。

到日本看球吃的毛豆 可能來自台灣

李逸洋致詞時也補充，台灣的毛豆去年輸日4960萬美元、占出口量的7成，在日本的市占率約4成。所以說，大家來看球時在日本小酌吃到的毛豆，極有可能是來自台灣。

陳駿季也介紹台灣館內的「館中館」，就是由11家業者組成的台灣農水產館，介紹產品包括稻米、茶葉、水產與加工品。他特別提到蓬萊米引進台灣100年，今年帶來了很多優質的台灣米與日本民眾分享。他表示，過去台灣米輸日每年約3000噸，去年因日本米荒，台灣米出口達1萬2548噸，是往年4倍。台灣米口味接近日本米，容易被接受，未來希望持續拓展市場。

谷縱．喀勒芳安則介紹了包括森林蜂蜜精釀啤酒、百年技術釀造茶酒、大武山咖啡，以及原住民食材製作的健康食品。希望透過味道打破國界，讓世界看見台灣原住民族文化。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

東京食品展台灣館展前記者會推出的台灣創作點心。（駐日特派員林翠儀攝）

貿協董事長黃志芳（右）與日本女星矢田亞希子（左）為達摩點睛。（駐日特派員林翠儀攝）

台灣館展前記者會，農業部長陳駿季（左起）、立委郭國文、矢田亞希子、貿協董事長黃志芳、駐日代表李逸洋、立委陳亭妃和原民會副主委谷縱．喀勒芳安合影。（駐日特派員林翠儀攝）

