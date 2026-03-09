防範未然 新北水患自主防災社區再添這2處

新北市樹林區東昇里防災社區進行實兵演練。（圖由新北市水利局提供）

新北市水利局因應全球氣候變遷帶來的極端降雨與水患風險，自2016年起推動水患自主防災社區，去年度再新增樹林區東昇里及金山區清泉里2處，全市目前已累計27處，透過機制的建立及深化，協助里民在災害初期即完成避災與離災行動，降低災害衝擊。

水利局長宋德仁表示，感謝東昇里、清泉里兩位里長號召社區幹部與里民投入，歷經數月完成多場教育訓練與實兵演練，讓社區在災害來臨前，就能做好整備，演練內容涵蓋應變小組開設、易積淹水點巡查、災情通報及疏散撤離等項目，透過實際操作，強化居民自主應變能力。

宋德仁也說，水利局每年都邀請在地企業與社團共同參與演練，促進民間資源納入防救災體系。此次感謝東昇里的福德宮及清泉里的鎮天宮，捐贈泡麵、飲水、餅乾及餐盒等物資，並實際參與防汛演練，深化防災社區、里辦公處與在地團體的連結；全市27處水患自主防災社區於颱風豪雨期間，也同步將智慧防汛平台強降雨及河川水位即時水情，讓里長瞭解最新狀況。

東昇里長詹麒叡表示，樹林區中山路地下道曾經發生淹水事件，成立防災社區有其必要性，透過明確分工與實兵演練，培養各組成員間的默契及應變能力，在真正面臨災害時守護居民生命財產安全。

新北市金山區清泉里進行水災疏散避難路線預擬。（圖由新北市水利局提供）

