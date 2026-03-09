待調整--大和盃磯釣賽 首度因氣候因素宣布取消

大和盃磯釣賽在姑婆嶼等外礁舉行，風浪因素相當重要。（記者劉禹慶攝）

今年第11屆大和盃磯釣賽，今（9）日宣布因天候因素取消， 創下首度非疫情停賽紀錄，讓許多已整裝待發的釣友們大失所望，但因安全考量情況下，主辦單位只能忍痛宣布取消賽事，除了報名費用全退之外，參賽禮照送，充分表達主辦單位的誠意。

主辦單位發表給參賽選手的公開信，針對3月13日至15日，在澎湖姑婆嶼外礁舉行的第11屆大和盃磯釣賽，主辦單位自2週前便持續觀測海上浪況。遺憾的是，浪況直至今日仍未下修且非常不穩定。考量渡礁及比賽過程中的絕對安全，且為避免太晚宣布造成各位行程安排上的困擾，所以在今日正式公告：取消第十一屆大和盃磯釣賽事。

主辦方表示，「選手的安全」是絕對無法妥協的底線。迫於浪況不佳，不得不做出這項艱難的決定，並向各位參賽釣友致上最深的歉意，雖然創下非疫情時代首次停賽紀錄，但考量選手安全第一問題，還是必須忍痛宣布停賽。

至於外界關心後續補償安排，報名費全額退還予各位選手；原定發送之參賽獎「救生衣」與「活動帽」將照常發送，作為此次賽事取消的補償，後續退款細節與物資寄送地址確認，將由專人陸續與各位選手聯繫。

