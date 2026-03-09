為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高屏蜜棗遇雨受損 高樹鄉、鹽埔鄉申請補助

    2026/03/09 18:44 記者葉永騫／屏東報導
    蜜棗落果腐爛嚴重。（鍾佳濱服務處提供）

    蜜棗落果腐爛嚴重。（鍾佳濱服務處提供）

    高屏地區上星期連續下雨，造成高樹等地區蜜棗落果嚴重，高樹鄉公所表示，春節過後是蜜棗珍蜜的主要產季，遇到下雨後蜜棗就容易落果及腐壞，立委鍾佳濱得知後已會同農業部等相關單位前往勘查，將申請災害救濟。

    立委鍾佳濱表示，高屏地區的蜜棗在春節前後是主要產季，雪麗、珍愛、雪蜜等棗子多在春節時生產，珍蜜因為生長期較晚，所以集中在春節過後，現在正是產季，沒想到高屏地區在2月及3月連續出現下雨，造成屏東縣高樹和鹽埔棗子落果、果實出現腐爛的現象，高樹、鹽埔鄉公所向縣府、高雄區農改場速報，立委鍾佳濱也趕緊會同農改場和農糧署前往現場勘查，關心災損狀況。

    鍾佳濱指出，屏東農業實力堅強，但作物的照顧很辛苦，老天心情的好壞都影響作物生長的狀況，看似不大的雨量，卻已經讓屏東的蜜棗受到損害，落果掉整地，此外，因雨造成的果裂也相當嚴重，導致賣相不佳，無法送至拍賣市場，農民損失不小。

    鍾佳濱已請服務處同仁陪同會同鹽埔鄉公所農業課、高朗村長盧龍合、前縣府祕書鍾詔元、高樹鄉公所，以及高樹鄉的棗農及縣府農業處人員會勘，他將在中央協助，請農政單位能盡快從優補助。

    高樹鄉蜜棗落果嚴重，棗農相當無奈。（鍾佳濱服務處提供）

    高樹鄉蜜棗落果嚴重，棗農相當無奈。（鍾佳濱服務處提供）

