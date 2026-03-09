為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬偕抵台154週年紀念講座 吳志中：讓台灣被世界看見

    2026/03/09 18:12 記者羅國嘉／新北報導
    適逢馬偕博士抵台154週年紀念，新北市真理大學舉辦「真理牛津講座」，邀請第17屆傑出校友、現任外交部政務次長吳志中演講，透過歷史與當代國際局勢的對話，引領師生與校友思考台灣在全球的角色與責任。（真理大學提供）

    適逢馬偕博士抵台154週年紀念，新北市真理大學舉辦「真理牛津講座」，邀請第17屆傑出校友、現任外交部政務次長吳志中演講，透過歷史與當代國際局勢的對話，引領師生與校友思考台灣在全球的角色與責任。（真理大學提供）

    適逢馬偕博士抵台154週年紀念，新北市真理大學舉辦「真理牛津講座」，邀請第17屆傑出校友、現任外交部政務次長吳志中演講，透過歷史與當代國際局勢的對話，引領師生與校友思考台灣在全球的角色與責任。

    吳志中在講座中指出，馬偕博士不僅傳播基督信仰，也將通識教育、醫療與現代科學知識帶入台灣，創立淡水「理學堂」，開啟台灣近代教育里程碑。他稱讚台灣在半導體與高科技領域的卓越表現，並分享自身外交經驗，強調「讓台灣被世界看見」的重要性，透過文化、科技與民主價值的交流，提升國際能見度，穩健應對國際局勢不確定性。

    講座結束後，吳志中與貴賓一同前往馬偕博士當年上岸處。細雨綿綿的淡水午後，彷彿呼應154年前的情景。活動中，吳志中朗讀《馬偕日記導讀》英文版，與會者手持太陽花，向遠渡重洋來台的馬偕博士致上最高敬意。

    李宜芳表示，馬偕博士在台日記手稿記錄其宣教、醫療與日常生活點滴，具有高度歷史與文化價值，目前收藏於真理大學理學堂校史館，並開放民眾預約導覽，讓更多人了解其貢獻。

    真理大學指出，馬偕博士的教育與服務精神已深植校園辦學理念。「真理牛津講座」透過邀請傑出校友分享經驗，不僅延續馬偕精神，也拓展學生國際視野與公共關懷，未來將持續推動學術與文化活動，讓更多人認識這段影響深遠的歷史。

    外交部政務次長吳志中與民眾到馬偕銅像致意。（真理大學提供）

    外交部政務次長吳志中與民眾到馬偕銅像致意。（真理大學提供）

