帶動傳統市場商機 台南推清明應景潤餅粿食美食地圖

台南市經發局、市場處推銷傳統市場內的清明應景美食，將推出美食地圖。（記者楊金城攝）

清明節快到了，傳統的應景美食有潤餅（春捲）與紅龜粿、草仔粿等，受到民眾喜愛，台南市市場處彙整公有零售市場內具代表性的潤餅與清爽蔬食攤位，希望為傳統菜市場吸引人潮，目前已彙整17家攤商，家數持續增加中，清明前將在市場處官網、臉書公布潤餅、粿食美食地圖。

台南市經發局局長張婷媛今天（9日）為公有市場行銷，她說，市場向來貼近民眾生活，不僅保留傳統飲食樣貌，隨著飲食習慣轉變，也發展出多樣化的輕食選項，市場成為展現飲食文化與生活節奏的地方，市場處持續推動市場環境優化，並透過特定節日飲食的介紹，盼吸引更多民眾重新走進市場，感受傳統飲食文化在生活中的延續，重要是帶動市場商機。

市場處指出，像清明應景食物和祭品，在台南有不少春捲、粿食的排隊名店，代理處長林士群表示，各大市場中像保安市場「阿華粿店」有紅龜粿等傳統米製粿品，六甲市場的「六甲古早味」販售紅龜粿、草仔粿、白河市場內「潤餅林」、麻豆市五市場的「潤餅王」受到民眾喜愛。

在新營第一市場的「員濃苜蓿捲」，則以苜蓿芽搭配高麗菜、小黃瓜、豆薯與蘋果絲，口感清脆，並撒上黑芝麻粉與花生糖粉，呈現台式菜餚清爽風味；「徐媽媽春捲」以當天自製春捲皮為特色，內餡以蔬菜為主，另有蛋皮潤餅令顧客驚豔；潤餅和粿食美食地圖近日將在「台南市市場巡禮粉絲專頁」及台南市市場處官網提供查詢。

台南傳統市場內的潤餅、創意春捲、紅龜粿、草仔粿等美食。（南市市場處提供）

台南溪北潤餅（春捲）與紅龜粿、草仔粿、蔬食的美食地圖。（市場處提供）

台南溪南地區潤餅（春捲）與紅龜粿、草仔粿、蔬食的美食地圖。（市場處提供）

