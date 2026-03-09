明天中部以北有機會下探12度！ 未來一週最冷時間曝光

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

連兩波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到！中央氣象署預報，受到冷氣團影響，明天（10日）中部以北、東北部早晚僅12-14度，尤其北部白天溫度也只有14-16度，週三白天各地氣溫回升，到了週四又有另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，週五清晨受到輻射冷卻作用，中部以北、東北部有機會10-12度左右，週六冷氣團減弱，各地氣溫會逐漸回升。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天上半天受到華南雲雨區東移影響，因此北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區容易有局部短暫雨，中南部平地在清晨也可能會有零星降雨。到了下半天，水氣減少，因此剩東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部性的降雨，其他地區是多雲天氣。

張承傳指出，週三白天冷氣團減弱，氣溫回升，只剩東半部、恆春半島有局部降雨，西半部多雲到晴；到了週四另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，全台偏乾冷，只有剛南下、週四時基隆北海岸、東部及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、恆春半島可能有零星降雨；到了週五後，各地多雲到晴，北海岸、東半部地區、恆春半島有零星降雨；週六開始冷氣團減弱，水氣偏乾，各地多雲到晴的天氣。

溫度部分，張承傳說明，明天受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部早晚12-14度，其他地區15-17度，白天溫度北部也只有14-16度，其他地區18-20度，高屏有機會到22-23度，這波冷氣團預計影響到週三清晨，尤其週三清晨受到輻射冷卻影響，中南部可能會比週二溫度略低1、2度。週三白天冷氣團減弱，氣溫回升，北部白天溫度回升至21度左右、中南部25-27度、東部21-24度。

張承傳指出，週四另一波冷氣團南下，強度來看與第一波類似，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，這波冷氣團偏乾冷，其中週五清晨受到輻射冷卻作用，中部以北、東北部有機會10-12度左右、其他地區13-16度，白天太陽出來後氣溫會回升，因此須注意日夜溫差大；週六冷氣團減弱，一直到下週一，氣溫會逐漸回升。

張承傳提醒，今天下午到明天，若水氣與溫度配合，3000公尺以上高山有零星降雪機會。

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

