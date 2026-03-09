為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台61線130.4K施工 苑裡房裡南下匝道3/11起封閉、主線接續管制

    2026/03/09 18:47 記者彭健禮／苗栗報導
    交通部公路局苗栗工務段為辦理台61線130.4k房裡南下出口匝道及主線進橋板改善工程，將於3月11日上午8點起，依序封閉房裡南下出口匝道，以及南向主線130.4K至130.7K道路，請用路人配合改道。

    苗栗工務段表示，3月11日上午8點封閉房裡南下出口匝道，至3月12日下午8點解除封閉，作業期間為維護用路人安全將禁止車輛由該匝道進出，請用路人行經施工區域時遵循交通引導行駛並減速慢行。封閉期間，欲從房裡南下出口匝道下台61線之車輛請提前由127K苑港漁港匝道下，續行平面車道至134.5大甲匝道匯入續行南下。

    苗栗工務段表示，待房裡南下出口匝道完成施作開放通行後，將接續封閉南向主線130.4K至130.7K道路，預計至3月15日下午8點解除封閉。封閉期間，欲從主線持續南下車輛，請由130.4K房裡出口匝道匯出，經由替代道路台61線下方平面一般道路持續南下行駛，至大甲入口匝道（134.5K）重新駛回台61線主線道持續南下。

    施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網

