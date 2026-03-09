杉林溪遊園車墜谷致死傷 園方：車輛都有保險 最高理賠500萬元

杉林溪遊園車墜谷致1死7傷，園方表示，每部遊園車都有投保公共意外責任險，最高理賠金額達500萬元。（網友「peng840406」授權）

杉林溪接駁遊客到幾個景點的遊園車，今天發生墜谷意外，造成1死7輕重傷，杉林溪自然園區表示，園區內7部遊園車皆為電動車，均有投保公共意外責任險，最高理賠500萬元，而墜谷的遊園車出廠5年多，平常都有按規定的里程數保養，去年才剛做10萬公里的大保養。

開園46年多的杉林溪自然園區，今天中午發生遊園車墜谷意外，造成司機和7名乘客1死7輕重傷，墜谷的遊園電動車2020年出廠，由於在園區內行駛，不用掛車牌，由觀光署管理，園方表示，遊園車時速限制20公里，該部車去年才做過10萬公里的大保養，駕駛到園區開車1年多，過去曾在外地開客運近20年，一趟車來回約8-10分鐘，遊客少的日子一天開5趟，遊客多時則7-8趟，每趟經過的停靠站會休息等遊客，司機並不是連續在路上開車，且上下班都有打卡，不會有過勞的情況。

園方也表示，7部電動遊園車都有投保公共意外責任險，公司投保的體傷（含死亡和受傷）最高理賠金額是500萬元，今天死亡和受傷乘客的理賠金額多少，則由保險公司認定。

杉林溪遊園車墜谷，受傷的司機和乘客，被救上來後，消防救護人員進行初步的緊急處理。（南投縣消防局提供）

