為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    杉林溪遊園車墜谷致死傷 園方：車輛都有保險 最高理賠500萬元

    2026/03/09 18:15 記者陳鳳麗／南投報導
    杉林溪遊園車墜谷致1死7傷，園方表示，每部遊園車都有投保公共意外責任險，最高理賠金額達500萬元。（網友「peng840406」授權）

    杉林溪遊園車墜谷致1死7傷，園方表示，每部遊園車都有投保公共意外責任險，最高理賠金額達500萬元。（網友「peng840406」授權）

    杉林溪接駁遊客到幾個景點的遊園車，今天發生墜谷意外，造成1死7輕重傷，杉林溪自然園區表示，園區內7部遊園車皆為電動車，均有投保公共意外責任險，最高理賠500萬元，而墜谷的遊園車出廠5年多，平常都有按規定的里程數保養，去年才剛做10萬公里的大保養。

    開園46年多的杉林溪自然園區，今天中午發生遊園車墜谷意外，造成司機和7名乘客1死7輕重傷，墜谷的遊園電動車2020年出廠，由於在園區內行駛，不用掛車牌，由觀光署管理，園方表示，遊園車時速限制20公里，該部車去年才做過10萬公里的大保養，駕駛到園區開車1年多，過去曾在外地開客運近20年，一趟車來回約8-10分鐘，遊客少的日子一天開5趟，遊客多時則7-8趟，每趟經過的停靠站會休息等遊客，司機並不是連續在路上開車，且上下班都有打卡，不會有過勞的情況。

    園方也表示，7部電動遊園車都有投保公共意外責任險，公司投保的體傷（含死亡和受傷）最高理賠金額是500萬元，今天死亡和受傷乘客的理賠金額多少，則由保險公司認定。

    杉林溪遊園車墜谷，受傷的司機和乘客，被救上來後，消防救護人員進行初步的緊急處理。（南投縣消防局提供）

    杉林溪遊園車墜谷，受傷的司機和乘客，被救上來後，消防救護人員進行初步的緊急處理。（南投縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播