    台中太平永豐路全補丁 何欣純爭取近2千萬要重鋪了

    2026/03/09 17:43 記者陳建志／台中報導
    台中太平區永豐路老舊破損，整條路面到處是補丁，立委何欣純爭取道路改善，並獲得內政部補助近千萬，預計本月底進場施工。（記者陳建志攝）

    台中太平區永豐路是連接太平、大里的重要道路，但路面老舊到處是補丁，標線也磨損，且人行環境不佳，民眾抱怨連連，立法委員何欣純爭取道路改善工程經費約1995萬元，並獲得內政部核定補助近千萬元，預計月底施工重鋪，今天辦理施工前說明會，讓民眾了解工程內容、工期及交通規劃，盼在改善道路品質的同時，也將對民眾的影響降到最低。

    立委何欣純表示，太平永豐路是太平區重要聯外道路之一，更是銜接大里十九甲地區的要道，因周邊工廠密集、大型車輛進出頻繁，地方反映道路龜裂、標線斑駁，整條路面到處是補丁，影響用路安全，接獲陳情向中央爭取補助，獲得內政部核定補助一半，近千萬元經費。

    今天舉辦施工前說明會，讓地方了解工程內容，市府建設局養工處表示，本次路面改善範圍包括太平永豐路全段（從太平路至新仁路一段），全長約1951公尺，道路改善面積約27232平方公尺，預計將道路重新刨鋪、增設機車車道、改善路口行穿線通行距離、增設行人停等空間、提升標線抗滑係數等作業，預計本月底開始施作。

    何欣純認為，永豐路改善工程涉及範圍廣、受影響車流多，應將周邊鄰里一併納入通知範圍，讓居民及早掌握完整工期與施工資訊，減少因施工造成的不便與困擾，盼工程如期如質完工，讓道路環境更加完善。

