    首頁 > 生活

    台南連震前示警 「地震鳥」環頸雉預知群飛驚叫

    2026/03/09 17:37 記者蔡文居／台南報導
    環頸雉主要棲息在低海拔及平原地帶的農田、草生地，生性隱密，屬於保育類野鳥。（晁瑞光提供）

    台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光，最近在台南沙崙農場進行草鴞夜間觀察，意外現場目擊到當地的環頸雉在地震前，竟能預先感知而群飛驚叫，讓他不禁大讚環頸雉實在太厲害了！

    環頸雉主要棲息在低海拔及平原地帶的農田、草生地，屬於大型野鳥，飛行能力不佳，生性隱密，屬於保育類野鳥，台南沙崙農場當地環頸雉數量不少。

    晁瑞光表示，上週他和家人到沙崙農場觀察草鴞，晚上快8點時，台南發生地震，當時他的手機地震警報響起，原本一片安靜漆黑的草原，突然四處傳來環頸雉的驚叫聲，與地震警報幾乎同時發生，他則完全沒感覺到有地震。

    晁瑞光說，到了晚上11點多又有地震，當時手機並未響起地震警報，但環頸雉一樣群起大叫，就像環頸雉平時受到驚嚇一樣的驚叫聲。他一查中央氣象署的地震資料，才知道又發生地震，環頸雉竟能預知地震來襲，實在太厲害了。

    他說，後來他查了相關資料，發現環頸雉對地震特別敏感，在警報響起的同時、或更早一點，環頸雉整群像驚嚇一樣的鳴叫、飛跑，因牠們有這樣的特性，又有「地震鳥」的暱稱。

    根據中央氣象署的資料，今年3月3日19時52分，地點為台南市政府東北方40.6公里（位於南市楠西區），深度5.9公里，芮氏規模5；3月3日23時34分，地點為南市政府東北方38.6公里（楠西區），深度8.5公里，芮氏規模4.5小區域。2次地震，台南地區最大震度4級，台南市區及臨近沙崙農場一帶則為1至2級。

    台南沙崙農場當地環頸雉數量不少，夜晚降臨前一片靜悄悄。（晁瑞光提供）

