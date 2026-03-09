廚藝、園藝都很拿手 總鋪師里長斜槓打造山區麝香木紫色花海

總鋪師里長林志明斜槓園藝工作，打造麝香木特色景點。（記者吳俊鋒攝）

台南市南化區東和里長林志明是當地知名的總舖師，廚藝精湛的他，也在偏遠的山林栽種大片麝香木，打造浪漫的私房秘境，正值盛開期，季節限定的紫色花海，相當夢幻，遊客爭相造訪，再度成為網美景點。

林志明打造的麝香木園區位於北平里尖山部落，在南191線2.3公里附近，4年來陸續扦插、栽種了約500欉，用心管理，農曆春節後逐漸開花，意外成為當地熱門景點。

林志明表示，今年花期正常，目前已經全開，紫色美景引人入勝，他也斥資在園區架設了5座裝飾塔台，不僅掛上應景的紅色燈籠，也提供全新栽種的「跳舞女郎」進行攀藤之用，季節變換時，可以帶來不同的氛圍。

林志明說，他也在園區內陸續搭配九重葛、錫葉藤，目前與麝香木同步盛開中，並廣種蜜源植物，已經成功引來蝴蝶棲息，今年環境重新整理，讓遊客更方便遊賞750株塑形真柏，另外，還有迷人的「桂花巷」，營造多元的觀光亮點。

林志明提到，桂花樹約500株，搭配近百盆的竹藝，枝幹上也附生鹿角蕨，連同麝香木、九重葛、錫葉藤、真柏等，帶來療癒的感官效果，打造大家暇餘時可以休憩、紓壓的美麗園地。

林志明強調，之前採免費參觀，但依照以往經驗，今年起每位遊客酌收50元清潔費，用以環境維護，他則要忙於廚房工作，因為現場新增供餐服務，發揮總鋪師的專業，菜單包含古早味魚翅羹、紅燒豬腳、還有茶碗蒸、炒冬粉等。

已屆6旬的林志明，從事宴席辦桌超過20年，他也熱心地方事務，當選東和里長，後來又斜槓園藝工作，在尖山「拈花惹草」，打造麝香木特色的私房景點，他不吝分享，為偏遠聚落帶來熱鬧人潮。

南化區北平里尖山部落的麝香木已經滿開，紫色花海相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

麝香木搭配桂花巷，增加不同的視覺效果。（記者吳俊鋒攝）

林志明今年新增不同的裝飾，營造為特色打卡的網美景點。（記者吳俊鋒攝）

桂花巷裡也有竹藝盆栽，琳瑯滿目。（記者吳俊鋒攝）

