宜蘭東門夜市徵集老照片 重現在地記憶留下歷史見證

宜蘭東門夜市（如圖）徵集老照片，希望留下歷史見證。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所今天（9日）推出東門觀光夜市老照片徵集活動，記錄夜市發展軌跡與攤商生活記憶，入選作品完成授權程序後，每張照片可獲500元版權費用。市長陳美玲歡迎各界提供珍貴影像，為東門夜市留下歷史見證。

宜蘭東門夜市發展歷經好幾個階段，從前身宜蘭市文昌路攤販時期、小東路側三角公園時期、舊城東路時期、聖後街時期、東港橋建設前後時期，民國76年在現址營業至今，數十年來承載著許多人的回憶，根據統計，目前有200多攤，是宜蘭縣溪北地區最大的夜市。

宜蘭市公所徵集的老照片，限定2000年以前拍攝的畫面，拍攝主題涵蓋攤販擺設、消費互動、活動紀錄、相關場域景觀，不論黑白或彩色，只要能呈現夜市風貌或具歷史意義，皆歡迎民眾投稿，收件截止時間7月31日，8月底前公告入選作品，活動簡章請上宜蘭市公所官網查詢。

陳美玲表示，透過老照片徵集，不僅可保存東門夜市發展歷程，也能作為行銷宣的重要素材，邀請大家加入老照片尋寶行列，找出塵封已久的畫面，一起為東門夜市留下珍貴的影像。

民國70年代，宜蘭市舊城東路護城河。（宜蘭縣史館提供）

民國80年代，宜蘭市舊城東路護城河加蓋後的街景。（宜蘭縣史館提供）

東門夜市老照片徵集活動開跑。（宜蘭市公所提供）

