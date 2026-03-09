經典賽掀棒球熱》教長鄭英耀視察彰化學校 加碼改善體育設施

教育部長鄭英耀今天前往彰化縣訪視學校的體育設施等推動情形。（教育部提供）

在WBC世界棒球經典賽掀棒球熱之際，運動再度獲得更多關注。教育部長鄭英耀今（9）日到彰化訪視多所學校的體育設施，強調要打造更好的學生運動環境。

教育部近年投入約42.4億元，協助全國1536所學校整建運動場地及充實體育設備；另推動「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，總經費達73億元，協助975所學校改善操場及周邊運動空間，提升學生運動與學習環境品質。

鄭英耀今天前往彰化縣訪視學校的體育設施等推動情形，關心彰化縣三潭國小、德興國小、員林國小及明倫國中等4校的體育設施與運動空間。

其中，三潭國小結合地方盛事「田中馬拉松」發展校本馬拉松課程，德興國小推動匹克球社團與路跑活動，員林國小發展田徑、籃球與羽球等多元運動，明倫國中則鼓勵學生參與各類體育競賽。由於部分操場設施使用年限已久，鄭英耀表示，將協助彰化縣政府推動操場整修工程，提供學生更完善的運動環境。

此外，鄭英耀表示，教育部重視不同年齡層的教育參與與多元需求，長期推動從幼兒到高齡者的「全齡教育」，並與地方政府合作，協助學校營造安全、友善且便利的學習空間。

在數位學習方面，教育部於彰化縣日新國小設立福興數位機會中心，提供在地民眾資訊課程與數位服務，並透過行動式服務深入村里活動據點設置「數位i櫃台」，協助民眾操作數位工具、排除簡易資訊問題，同時宣導資訊安全與防詐騙觀念。福興數位機會中心也結合在地文化與環境，利用數位影像紀錄飛行場與防空砲台遺址、生態農園產業故事及黑翅鳶生態等，讓數位能力轉化為推廣地方特色的工具。

鄭英耀也到訪於112學年度完工啟用的舊社非營利幼兒園，該園由教育部補助興建園舍，園區結合自然生態環境並融入在地織襪文化，同時參與台灣台語沉浸式幼兒園教學計畫、專業發展輔導計畫及普通班融合教育輔導計畫，自113學年度起推動融合教育，由專家入園協助教保服務人員與治療師合作調整課程與學習環境，幫助孩子在安心環境中穩定情緒、喜歡上學。

教育部長鄭英耀今天到訪彰化舊社非營利幼兒園。（教育部提供）

