蘇清泉指責屏東測速照相多 交通隊：全縣只有36支

國民黨立委蘇清泉在立法院質詢時批評屏東墾丁測速照相多，影響觀光，屏東縣警局交通隊長謝志鴻反駁說，引用數據錯誤，屏東固定式測速照相只有36支，一年的罰單不到5000萬元，罰單及車禍數都下降，而墾丁觀光人數則有上升的情況。蘇清泉則說，請警察局面對問題、紓解民怨。

「測速照相空桿有109支」

針對立委蘇清泉質詢時稱「屏東測速照相全國第三多」，謝志鴻說明，不符合事實，目前屏東縣實際運作之固定式測速照相設備僅36支，空桿有109支，平均約40公里才配置1支設備，屬於低密度配置，屏東縣警察局更已公開所有的出處，每3個月調整一次，民眾上網都可以查得到測速位置。

謝志鴻說，從南州交流道經過台1線、台26線至墾丁往返約140餘公里，沿線僅4支固定式測速設備運作，區間測速也僅2處，並沒有蘇清泉所形容的密集設置，而進出墾丁車流量，從110年的174萬輛增加至113年的193萬輛，114年更突破到202萬輛，屏鵝公路交通事故總件數降幅達到24%。

對於所謂的「300多億元交通罰鍰」是全國交通罰鍰總額統計，並非屏東縣單一地方收入，屏東縣的交通罰鍰金額每年下降，從最高的6億多，每年不斷的下滑，現在只剩4億多元，而其中固定式測速照相只有約5000萬元，相當的低。

蘇清泉則說，以空桿來嚇阻民眾，正是民怨的累積，墾丁的旅宿業低迷，叫苦連天，不是用車流量來計算的。

