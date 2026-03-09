退學生疑與同學糾紛二度闖校園 崇仁醫專3壯漢奮勇包抄化解危機

崇仁醫專3名校安人員立即到場壓制脫序少年，校長黃財尉（中）下午慰問，並指示檢討落實門禁管制。（崇仁醫專提供）

崇仁醫專嘉義縣大林校區今上午驚傳17歲退學少年持刀闖入校園，後續了解，該名學生疑與同學有糾紛，3月6日就曾試圖爬牆闖入學校，被警衛與校安主任制止，不料今改穿制服規避門禁，趁下課鐘響前持刀闖入學校，所幸學生機警通報，3名學校人員及軍人退伍轉任的校安人員前後包抄，奮勇奪刀後將少年制伏送辦。

據悉，少年原就讀護理科一年級，後來轉念餐飲管理科，專一下學期僅讀一星期，因曠課過多，去年4月主動到校申請退學。

少年疑與同學有糾紛，3月6日曾回校試圖爬牆闖入，校方警衛、校安中心主任發覺立即制止，不料少年未因此罷手，今上午穿著制服在9點10分下課時，規避門禁闖入學校榮華樓地下室，現場6個班級正在上課，因少年持刀揮舞又大聲咆哮，還詭異亂舞、口中念念有詞「我是誰」等語，學生察覺有異通報校方。

學校立即啟動校安緊急事件處理機制，2名軍職退伍轉任的校安人員及1名學務處人員到場，先引導師生緊急避難並報警，接著由1人在前吸引少年注意，另1人自後方趁少年不備將其撲倒，另1名校安人員趁隙奪取少年手中的刀子，而該人員在過程中因少年掙扎，大拇指不慎被劃傷，所幸就醫治療後傷勢無礙。

崇仁醫專表示，事件發生後，校長黃財尉指示檢討落實門禁管制，並頒贈慰問金感謝3名英勇校安人員，冒著風險維護師生安全，課程都未受影響，下午照常上課。

