    讓思念隨海遠行！桃園聯合海葬今年起加場 年服務量倍增至80位

    2026/03/09 16:35 記者李容萍／桃園報導
    桃市府辦理聯合海葬今年起每年1場增為2場，全年可服務80位先行者。（桃園市民政局提供）

    桃園市政府自2008年起與台北市、新北市政府合作辦理聯合海葬，至今邁入第19年，累計已協助454位先行者圓滿回歸大海。民政局今（9）日宣布，今年起將海葬場次從每年1場增為2場，全年可服務80位先行者，提供民眾更多元且有尊嚴的告別選擇。

    民政局長劉思遠表示，桃園聯合海葬全程免費，家屬僅需備妥火化許可證及相關證明文件即可報名，過去海葬每年僅辦理1場，家屬須集中在單一場次報名與準備，暫厝時間也較長。為讓家屬能以更彈性的時間安排告別儀式，今年決定新增1場次。隨著民眾殯葬觀念逐漸改變，去年桃園市已有超過1700位民眾選擇環保葬，依死亡人口統計，超過1成民眾以環保葬走完人生最後一哩路。

    劉思遠說，考量春、秋兩季海象相對平穩，今年規畫於4月及11月各舉辦1場聯合海葬，每場可服務約40位先行者，全年服務量較過往成長1倍。儀式當天家屬可隨船出海，於離岸6公里海域拋撒親人骨灰，伴隨鮮花花瓣飄向海中，透過獻花與祝禱表達思念與祝福；市府將統籌儀式流程與船舶作業，提供安全、合法且具尊嚴的服務。有需求的民眾可洽殯葬管理所或至民政局網站查詢。

