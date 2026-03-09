排骨酥湯3/10端上東京食品展 「雲林良品館」要用台灣味征服日本人

台灣味的滷肉飯醬、排骨酥湯進軍2026東京食品展。（記者黃淑莉攝）

2026日本東京國際食品展將在10日開幕，雲林縣有10家業者組成「雲林良品館」共同參展，其中有滷肉飯、排骨酥等台灣特色小吃，業者將在現場煮排骨酥湯征服日本人味蕾。雲林縣長張麗善今（9）日率團前往日本，除參加食品展，也將參訪當地農、水產，並與旅日華僑晚宴，為雲林九大產業園區招商引資。

雲林縣府農業處指出，這次東京食品展雲林良品館共有10家業者參展，端出雲林在地農漁畜產品加工食品及料理包，包括滷肉飯醬、排骨酥、滴雞精、黑蒜液、冷凍乾燥牛番茄、魚子醬、酸菜調理包等，還有白米及高麗菜、萵苣、金鑽鳳梨等生鮮蔬果。

李排骨酥業者在行前說，去年第一次參加東京食品展，排骨酥湯受到不少日本民眾喜愛，因應日本小家庭需求，今年特別推出小分量的包裝，也將現煮排骨酥湯，讓更多人品嘗道地的台灣味小吃，有信心今年業績會更好。

張麗善表示，雲林業者這幾年在東京食品展都有不錯成績、也打開知名度，這次率領縣府團隊及縣內業者，不只參展，更希望能與日本食品業者及世界各國交流，開拓更多訂單，並推動農業貿易的深度交流。

這次也會與館林市政府、群馬縣議員碰面，深化雙方友好關係，同時與旅日華僑晚宴，會中她將介紹縣府推動中的9大產業園區，爭取更多廠商來雲林投資。

雲林有10家業者組成「雲林良品館」參展，商品有生鮮蔬果及白米。（記者黃淑莉攝）

