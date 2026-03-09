杉林溪遊園車墜谷釀死傷 南投監理站：接駁服務未領牌、乘客5點自保

杉林溪遊園車墜谷造成乘客死傷意外，監理站表示，該遊園車未領牌，但業者仍應照管理手冊規定定期保養檢查車輛。（網友「peng840406」授權翻攝）

杉林溪園區內遊園車在園區內撞山壁後墜谷，造成1死7輕重傷意外，南投監理站表示，該遊樂園內的遊園接駁車並未向監理單位領牌，不屬監理站管理，業者必須依車輛管理手冊規定，進行保養檢查；而乘客不管搭乘一般大型客車或遊園車有自保5查看要點，包括：繫上安全帶、查看車上滅火器、安全擊破器、安全或逃生門、天窗的位置。

南投監理站表示，不管大小客車、電動或汽油車，只要有向監理單位領牌，即歸監理所站管理，車輛檢驗、車內座位等都有規定，監理站也會不定期會同警方進行檢查、稽查，而9日杉林溪發生的遊園車墜谷死傷意外，該車並未向監理單位領牌，屬於遊樂區內服務遊客的接駁遊園車，由觀光署管理，而業者自購該車後，仍要依管理手冊的規定，定期進行各種保養，並且隨時注意車況，才能保障遊客的安全。

南投監理站指出，該遊園車墜谷意外有1名乘客死亡、7人輕重傷，據報導車子墜谷時，有乘客摔出車外，建議民眾不管乘坐一般遊覽車、巴士或遊樂區內遊園車，記得有5項自保注意事項，包括：坐定後繫上安全帶、上車查看車上滅火器設置位置、查看安全擊破器放在何處、查看安全或逃生門位置，以及查看天窗的位置。

監理站也說，這些設施都是在遇到危難時逃生救命的利器，大家只要花幾分鐘時間就能掌握，而一旦需要用安全擊破器來破壞逃生窗玻璃，記得擊破器是敲擊玻璃的4個最脆弱角落，才能順利打破玻璃逃生。

