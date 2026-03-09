2026麻豆柚花季週末登場 竹工藝結合國際設計展暖身

麻豆柚園已可見少量柚花綻放。（記者劉婉君攝）

「2026麻豆柚花季」將於14、15日在總爺藝文中心登場，以藝術策展、竹工藝設計、市集體驗與聚落走讀等多元形式，串聯自然場域與生活文化，其中，竹編工藝特展即日起率先展出。

麻豆柚花季系列活動之一的竹編工藝特展，於總爺紅磚工藝館展出，策展主軸以「柚花為媒、竹工藝為載體」，藉由春季自然意象與竹材創作對話，延伸設計創作與永續思考。展覽集結英國、義大利、德國、西班牙、日本等多國設計師，與台南竹藝匠師協作，呈現10件全新國際共創作品，與10件台南竹藝經典並置展出，並同步公開創作歷程影像，完整呈現材料實踐與設計思維的協商過程，展期至4月26日。

14、15日2天，柚花季規劃「柚花·白日夢」香氣市集，串聯麻豆在地商圈、農會與樂齡學習示範中心等單位，推出農產選品、生活工藝、創作工作坊及閱讀體驗，引領民眾從味覺、嗅覺與觸覺，感受沉浸式春日生活美學。現場還有音樂演出與親子活動，包含台南市傑出演藝團隊韋瓦笛室內樂團的春日長笛演奏，以及街頭藝人演唱、魔幻泡泡氣球秀、故事活動、戶外瑜珈體驗。

「柚花聚落巷弄走讀」則由在地團隊帶領民眾，深入總爺庄與傳統柚子宅院，認識麻豆產業發展與生活紋理，並結合「土地友善」主題套餐，從飲食文化延伸到地方風土。園區小舖同步推出柚花季限定文創商品，包括柚花耀馬守護吊飾、柚花擴香石、柚花精釀啤酒與總爺廠長宿舍Feat柚花咖啡明信片等。

此外，麻豆區農會於15日舉辦「柚花追香路跑」；21、22日有倒風雅客聚落推出的「春季・倒風藝術市集」； 28日晚上聖王宮舉辦「麻豆蚊港聖王祭」；29日南無南漫實驗基地在總爺紅樓周邊舉行「柚時記藝」五感再生紙工作坊等。

「2026麻豆柚花季」由竹編工藝特展率先登場，國際共創作品與台南竹藝經典作品並陳展出。（記者劉婉君攝）

「柚花．白日夢」香氣市集將展售多款與柚子、柚花相關的產品。（記者劉婉君攝）

2026麻豆柚花季將於14、15日2天登場。（記者劉婉君攝）

