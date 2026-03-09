質譜快檢行動檢測車駐點太保市 免費快檢護食安

太保市公所爭取「質譜快檢行動檢測車」駐點太保市農會。（太保市公所提供）

為強化農產品安全把關機制，守護市民「食的安心」，太保市公所配合國立嘉義大學植物醫學系、應用化學系推動「農作物農藥殘留質譜快檢行動檢測車計畫」，成功爭取「質譜快檢行動檢測車」駐點服務，今天、3月11日及3月13日三天進駐太保市農會，透過即時檢測與專業輔導，協助農民落實自主品管，確保農產品符合安全標準，從源頭強化消費者信心。

今天嘉義大學植物醫學系教授林彥伯到場，提供農友「免費農藥殘留快速篩檢」與「專業用藥諮詢」，透過科學檢測，提升太保市農產安全與品質管理能量；市長鄭淑分指出，質譜快檢行動檢測車搭載高解析度質譜儀，如同移動實驗室，運用車輛機動特性深入產地，農友不必舟車勞頓送樣，樣本最快1小時內即可完成檢驗並取得報告，大幅縮短等待時間，有效掌握採收前品質狀況。

鄭淑分說，太保市致力發展精緻農業，從栽培管理、產銷履歷輔導到品牌行銷推廣，質譜快檢行動檢測車進駐不僅是技術升級，更是公所以科學治理守護食安的重要具體行動；農產品安全是城市競爭力的一環，公所除持續與太保市農會合作推動產銷履歷驗證、農業教育講習及合理用藥宣導外，也積極協助在地農特產品建立品牌形象，透過展售活動、通路媒合與數位行銷，提升太保優質農產能見度與市場價值。

太保市農會總幹事黃靜玉表示，農會配合太保市公所及嘉義大學的駐點服務，提供免費農藥殘留快篩外，現場也安排專業人員提供病蟲害防治與合理用藥諮詢，協助農友解決栽培過程中常見問題，降低風險、提升品質。

鄭淑分請農友把握機會踴躍送檢，為農產安全把關，公所會持續爭取外部資源與計畫，導入更多智慧農業與檢測科技，建構完善的食品安全防護網，打造安全、優質、具品牌競爭力的精緻農業城市。

太保市長鄭淑分（右）、太保市農會總幹事黃靜玉（中）瞭解檢驗過程。（太保市公所提供）

質譜快檢行動檢測車提供農民檢驗服務。（太保市公所提供）

