Threads傳奇「遮雨棚棉被」更新2年 失主現身認領 結局超反轉

一名網友在2024年3月18日，在Threads發布一篇拍攝「遮雨棚上的棉被」的貼文，並自此開始每日打卡更新棉被動態，該系列自此成為Threads傳奇話題。（圖擷取自Threads）

2023年推出的社群平台「Threads」，因大批台灣網友發布各式各樣的內容，讓該平台創造數篇驚人流量的貼文。一名網友在2024年3月18日發布一篇拍攝「遮雨棚上的棉被」的貼文，並自此開始每日打卡更新棉被動態，吸引高達10萬人追蹤，未料事隔2年多，一名自稱棉被主人的網友突然現身認領，消息迅速在Threads引發轟動。

據了解，根據發布「遮雨棚上的棉被」的網友說法，他在2024年3月18日這天注意到，有一條白色棉被掛在鄰居家的鐵製遮雨棚上面。然而，這條棉被明明呈現出「快要掉下去了」的感覺，卻始終緊緊黏在遮雨棚，屹立不搖的狀態讓原PO相當驚訝，於是決定除了旅遊外出，每天拍照上傳棉被的動態，結果該系列貼文意外成為Threads傳奇話題。

截至今（9）日上午，棉被動態更新到第722天，期間吸引超過10萬人追蹤其帳號，眾人只為了每天打開Threads確認棉被是否平安，甚至還因此被許多網友當成互道早安、討論日常生活、報告感情交往狀態、為經典賽事比賽應援等話題的大型聊天室。未料今日突然有網友轉發該文，指出那條原PO不斷更新動態的棉被，其實是他的遺失物。

自稱失主的網友指出，2年前他將棉被拿到室外曬，結果棉被因風大被吹走，沒想到會以這種方式重逢。貼文一出，立即引爆熱議，「留友看人類歷史節點」、「棄養2年才找到主人，這就是沒有植入晶片的問題」、「不可能現在才發現吧！？這棉被算是Threads的祖師爺了」、「你看起來像明星開始走紅時，出來說需要被子女撫養的親生父母」、「你在這700多天都沒被推播到棉被的脆嗎？它可是全台最知名的被被！」。

事後自稱失主的網友私訊原PO，2人交流確認所需資訊後，發現很可能只是「烏龍一場」，該名網友坦言，那條棉被的大小與花色，真的跟自己失蹤的棉被非常相像，不過當時棉被遺失的位置，與原PO透露的所在位置並不一樣，因此推測可能是另一名有著同款棉被的失主，跟他在同一個時間也發生棉被吹落失蹤的情況。網友對此自嘲，他鬧了一齣「被被八點檔劇情」，「我家這條沒出息，沒毅力掛這麼久還沒能力當網紅。」

