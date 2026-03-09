來台最大型郵輪榮耀號首航高雄 港務公司分析比基隆晚3年原因

地中海郵輪榮耀號首航靠泊高雄港旅運中心。（台灣港務公司提供）

17.2萬噸地中海郵輪榮耀號，長315公尺、寬43公尺、可載客5686人，是目前來台的最大型郵輪，但早在2023年5月4日就已首航基隆港，卻遲至昨（8）日才首航高雄港，足足晚了將近3年。

台灣港務公司強調，榮耀號先以基隆與沖繩為雙母港營運，確認高雄的母港市場潛力，去年開始研議、勘查、模擬，確保安全無虞，今年展開兩航次以高雄為母港前往沖繩行程。

港務公司分析，高雄港主航道距離較長，需長時間保持精準操航，郵輪會經過貨櫃與散雜貨碼頭，以及停靠浮筒的船舶，必須控制船速與尾浪；另外，大型郵輪受風面積大，在港內低速航行時，極易受風向與風速影響而偏移，轉向操作的難度較高。

因此，考量計畫引進20萬噸級的巨型郵輪到高雄港安全靠泊，港務公司決定依國際慣例及最高安全標準，預先進行嚴謹的模擬評估程序，委託高雄科技大學執行，去年第二季、第三季與地中海郵輪營運部門舉辦多次現勘會議、前置作業討論。

去年11月，地中海郵輪英國船舶運營中心派專家來台，與高雄港引水人及港務公司船舶交通管制中心，以17萬噸級及20萬噸級郵輪為對象進行模擬試驗，確認安全無虞。

港務公司指出，因為高科大已有「操船模擬機」，郵輪公司專家輸入大型郵輪資料，就能進行實境的「真時操船試驗」，詳細記錄郵輪進港、靠泊及離泊旅運碼頭的全過程，深入分析風壓對船舶影響，訂出安全的進出港計畫，將成為其他國際郵輪公司評估掛靠高雄港時的權威參考資料。

地中海郵輪榮耀號（右）首航高雄港，並與荷美郵輪威士特丹號（左）同框。（臉書粉專「船舶物語」提供）

