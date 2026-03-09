為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圓環沒了！台南火車站前「U型雙向」行車上路

    2026/03/09 14:36 記者王姝琇／台南報導
    台南火車站前工程經交通局連續3夜趕工已完成交通動線的標線標誌工程，行車動線更為順暢。（台南市政府提供）

    台南火車站前廣場改造工程第2階段交維，將圓環改為U型雙向行車動線，6日深夜起用週末夜間時段趕工，9日清晨道路重鋪完成，初期部署大量人力指揮及智慧交通中心監控，今天迎來第一個上班日，整體交通順暢。

    交通局長王銘德表示，本階段配合自來水主幹線埋設進行交維，為未來站前廣場動線預作調整，透過夜間加班施工降低交通衝擊，並全面重鋪U型道路及劃設標線，維持工區的路面品質，此外也利用假日讓民眾逐步習慣新動線，週末共派出義交108人次引導民眾熟悉路況，9日為調整後的第一個上班日，上午尖峰時段整體交通順暢，民眾適應成效良好。

    王銘德指出，交通局仍持續由智慧交通中心隨時監控車流，隨時微調號誌因應路況，也持續加強周邊標誌標線指引；原台南車站大門口的接送區在本階段保留使用，另在北門派出所前方路段增設臨停接送區分流，民眾可多加利用。

    公車停靠區已調整至中山路及成功路兩側，現場安排人員引導，民眾候車秩序良好，9日清早通勤族湧現，也能順利搭車。將加強候車環境與牌面告示，並請人員持續了解民眾乘車問題並適時滾動調整服務措施。

    台南火車站前U型雙向交通動線運行頗為順暢。（台南市政府提供）

