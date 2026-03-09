中市再增1百貨公司 北屯漢神洲際購物廣場4/10開幕

漢神洲際購物廣場預計4月10日開幕。（圖由漢神百貨提供）

台中市將再增加1家百貨公司；漢神百貨今天表示，位在北屯的漢神洲際購物廣場將於4月10日開幕，整體開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，其中約150家為全台首店或台中獨家品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，而台中市各大百貨公司再出現一勁敵。

漢神百貨何時開幕，備受矚目，因為位於台中洲際棒球場的旁邊，對很多棒球迷而言，一旦漢神洲際購物廣場開幕後，便可在開賽前後到廣場逛逛非常方便。

同時，也因為接近棒球場，為了滿足民眾停車需求，漢神百貨規劃了漢神洲際購物廣場提供約6600席停車位，含汽車約2500席、機車約4100席，為目前台中百貨中最大規模配置，並規劃品牌VIP專屬停車空間，完善高端消費族群的停車需求。

漢神百貨表示，漢神洲際購物廣場鄰近74號快速道路，串聯中彰投活圈，交通非常便利。

漢神百貨表示，漢神洲際購物廣場開幕日期為4月10日，漢神洲際購物廣場也將陸續揭露品牌名單與相關資訊，持續為中部消費市場注入話題動能。

