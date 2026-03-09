南市捕獲的綠鬣蜥堆積如山 南區一天就抓這麼多

南市委外廠商近來加強捕捉，在南區一處偏僻綠地一天捕獲的綠鬣蜥堆積如山，數量十分警人 。（南市農業局提供）

目前正是外來種綠鬣蜥的繁殖期，因幾乎沒有天敵，族群數快速擴散，台南市以二仁溪流域的南區和仁德區一帶數量最多，尤其集中在南山公墓及周邊綠地。由於清明節將屆，為避免民眾掃墓被嚇到，南市委外廠商近來加強捕捉，捕獲的綠鬣蜥「堆積如山」，數量十分驚人。

鳥友謝其良昨天赴南市南區竹溪一帶賞鳥，意外發現一隻巨大的綠鬣蜥在樹冠層曬太陽。謝其良說，經常會遇到綠鬣蜥，但該隻綠鬣蜥位於竹溪左岸，底下就是溪流，並不易捕捉。

南市森保科長朱健明表示，只要民眾通報，就會派人前往捕捉。台南市去年共移除綠鬣蜥2萬7000多隻，比前一年增加約1倍。今年尚未統計，不過，目前委外廠商日以繼夜，在南山公墓及周邊綠地捕捉，並利用夜晚綠獵蜥反應緩慢的弱點，出動獵人團隊捕捉，有些近距離的綠獵蜥，晚上徒手即可捕捉，一直抓到凌晨，一晚可以抓到150隻到250隻左右。

朱健明指出，綠鬣蜥一窩可下80顆蛋，抓不勝抓，目前要清零難度高，但已控制其向市區擴散。其中，與市區僅一線之隔的南山公墓，由於清明節將屆，有些民眾掃墓遇到綠鬣蜥可能會害怕，因此列為目前重點捕捉區域。民眾如果發現綠鬣蜥蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話0989100919、0912354463，會立刻派員處理。

鳥友謝其良在南市南區竹溪一帶，意外發現一隻巨大的綠鬣蜥在樹冠層曬太陽。（謝其良提供）

