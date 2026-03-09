為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教室通產線 高雄大學對接AI園區PCB大廠產學零距離

    2026/03/09 13:57 記者蔡清華／高雄報導
    換上無塵衣、防塵帽與專用鞋進入產線參訪，讓高大參訪團印象深刻。（高雄大學提供）

    換上無塵衣、防塵帽與專用鞋進入產線參訪，讓高大參訪團印象深刻。（高雄大學提供）

    第一家進駐高雄科學園區的PCB大廠臻鼎科技，與高雄大學合作建立產線人才培訓，開設「印刷電路板概論」實務課程，成學生熱門選修課程，要開百人教室才擠得下。

    為深化智慧製造與AI人才培育合作，高雄大學日前由學術副校長莊琇惠率隊，結合理、工與管理學院教授團隊前往臻鼎科技集團高雄AI園區參訪交流。莊琇惠表示，電子產業正快速朝向智慧製造與AI應用發展，大學在人才培育上也必須更貼近產業需求，透過實地走訪企業產線與技術場域，能更直接了解產業技術與實務問題。

    臻鼎科技集團副總經理謝進賢指出，電子產業持續成長，電路板技術在整體電子產品中扮演關鍵角色，而產業發展最重要的仍是人才，期待與高雄大學建立更緊密合作關係，透過課程共授、實習與專題研究等多元方式，讓學生在學期間就能接觸產業實務，培養未來進入產業所需的專業能力。

    臻鼎科技集團業師團隊與高雄大學共同開設的「印刷電路板概論」課程已正式開課。課程結合理論基礎與產業實務內容，因修課報名踴躍，課堂必須調整至百人教室授課，顯示學生對PCB與電子製造領域的高度關注。

    高雄大學師長參訪臻鼎科技集團高雄AI園區。（高雄大學提供）

    高雄大學師長參訪臻鼎科技集團高雄AI園區。（高雄大學提供）

