屏東農產驚艷東京 成功插旗日本高端市場

屏東水果上架日本大關超市。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府以優質美味水果進攻日本市場，今年包括日本知名連鎖大關超市首次引進屏東精品蜜棗、「王蜜」鳳梨及火龍果上架銷售，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」也選用屏東水果做為飯店貴賓室迎賓水果，屏東農產品成功插旗日本高端市場。

屏東縣長周春米表示，屏東縣政府近年輔導國内供應鏈，以品牌經營形式建立高品質市場定位，獲得日本消費者肯定，也逐步培養對台灣農產的忠誠度。屏東縣鳳梨年產超過10萬噸，每年外銷日本超過1萬噸，相當於每10顆鳳梨就有1顆銷往日本，未來希望能增到每10顆鳳梨有2顆銷到日本，外銷量提升到2萬噸。

請繼續往下閱讀...

周春米今（9）日起率團在日本展開旋風式行銷，除了參加東京食品展，並將到橫濱、關西大阪等地，為屏東農產增加曝光度及拓展通路。9日首站至日本大關超市（Ozeki）門仲牡丹店舉行「屏東水果嘉年華」開賣記者會。

大關超市成立70年，在關東地區有42家分店，年營業額破千億日圓，長年來以新鮮、高品質與貼近生活的價格策略著稱，在當地消費者之間有高度信賴感，消費客群對品質與新鮮度有極高要求，屏東精品王蜜鳳梨、火龍果及蜜棗能上架通路，代表屏東農產品質受到肯定。

「吃台灣水果，屏東首選」，周春米表示，屏東位在台灣的南端，許多水果都是從屏東最早生產，且風味絕佳，像屏東的鳳梨多汁、甜中帶酸帶甜，是水果中極品，蜜棗也是果實碩大甜美多汁，還有紅肉火龍果，比日本常吃的白肉火龍果更營養更有口感。

本次亮相的屏東產「王蜜」鳳梨以果肉細緻、甜度高、酸味柔和著稱，是屏東外銷日本最受歡迎的品項；由神農獎得主培育的優良蜜棗，以爽脆多汁、清甜風味為特色，深受消費者喜愛；火龍果由百大青農優質外銷供果園栽種，高甜度達18-20度以上。

屏東農產同時進軍日本的飯店，屏東縣政府今年與近鐵集團合作，除將屏東農產推廣至關西地區，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」也首次選用屏東產的水果，以鳳梨、蜜棗、火龍果作為飯店貴賓室的迎賓水果，飯店住宿旅客來自日本全國及全球，更擴大消費群觸及率，也是台日友好最佳典範。

屏東水果上架日本大關超市。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米化身屏東農產行銷大使。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法