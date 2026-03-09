韓籍啦啦隊Mingo台南逛蘭展 菜奇鴨、夜奇鴨擄獲芳心

市長黃偉哲致贈「菜奇鴨」、「夜奇鴨」小公仔給Mingo作為紀念。（台南市政府提供）

韓籍啦啦隊成員Mingo朴旻曙走訪台南，為台灣國際蘭展暨花卉科技展拍攝宣傳影片，現場被超人氣吉祥物－菜奇鴨、夜奇鴨吸引，直呼想把牠們帶回家；Mingo也巧遇台南市長黃偉哲，親自為她介紹台南優質農產，Mingo也卯起來買。

Mingo走訪菁寮老街，參觀蘭花佈置展區與學童燈籠彩繪創作，體驗在地農家料理「割稻飯」、造訪俗女村店家「稻甜找貓貓 Les Deux Chats」、品嚐榮獲法國AVPA認證巧克力甜點，她非常喜歡後壁這裡的步調與氛圍，直呼下次還要再來玩。黃偉哲致贈菜奇鴨、夜奇鴨小公仔給Mingo作為紀念。Mingo表示，很喜歡這份禮物，也大力推薦大家到後壁欣賞蘭花之美。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，台灣國際蘭展為全球三大蘭展之一，今年以科技結合藝術為亮點，運用AI技術重現世界名畫意象，展現台灣花卉產業軟硬實力。面對國際競爭，台灣花農以專業與韌性持續精進，讓世界看見台灣的實力。

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，自2月27日至3月16日在後壁區農業部花卉創新園區登場。

市長黃偉哲為Mingo介紹精品館各項台南農特產品。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法