為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    韓籍啦啦隊Mingo台南逛蘭展 菜奇鴨、夜奇鴨擄獲芳心

    2026/03/09 14:01 記者王姝琇／台南報導
    市長黃偉哲致贈「菜奇鴨」、「夜奇鴨」小公仔給Mingo作為紀念。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲致贈「菜奇鴨」、「夜奇鴨」小公仔給Mingo作為紀念。（台南市政府提供）

    韓籍啦啦隊成員Mingo朴旻曙走訪台南，為台灣國際蘭展暨花卉科技展拍攝宣傳影片，現場被超人氣吉祥物－菜奇鴨、夜奇鴨吸引，直呼想把牠們帶回家；Mingo也巧遇台南市長黃偉哲，親自為她介紹台南優質農產，Mingo也卯起來買。

    Mingo走訪菁寮老街，參觀蘭花佈置展區與學童燈籠彩繪創作，體驗在地農家料理「割稻飯」、造訪俗女村店家「稻甜找貓貓 Les Deux Chats」、品嚐榮獲法國AVPA認證巧克力甜點，她非常喜歡後壁這裡的步調與氛圍，直呼下次還要再來玩。黃偉哲致贈菜奇鴨、夜奇鴨小公仔給Mingo作為紀念。Mingo表示，很喜歡這份禮物，也大力推薦大家到後壁欣賞蘭花之美。

    黃偉哲表示，台灣國際蘭展為全球三大蘭展之一，今年以科技結合藝術為亮點，運用AI技術重現世界名畫意象，展現台灣花卉產業軟硬實力。面對國際競爭，台灣花農以專業與韌性持續精進，讓世界看見台灣的實力。

    「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，自2月27日至3月16日在後壁區農業部花卉創新園區登場。

    市長黃偉哲為Mingo介紹精品館各項台南農特產品。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲為Mingo介紹精品館各項台南農特產品。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播