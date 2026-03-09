保護龜山產業園區逾6000億產值 東門溪流域4大滯洪池陸續啟用

大仁滯洪池可提供13.7萬立方公尺滯洪容量，並有效削減洪峰流量13.9cms。（記者鄭淑婷攝）

為解決東門溪流域沿線每逢大雨淹水困境，市府水務局在上游布建4座滯洪池，大樹林、大湳滯洪池已於2024年6月啟用，大仁滯洪池於今（9）日舉行啟用典禮，由新北市辦理的鳳鳴滯洪池也將於4月完工，屆時總滯洪量可達49.2萬立方公尺，水務局表示，透過4座滯洪池聯合操作，共同調節東門溪水量，減少匯入主流的逕流，保護易淹水地區3.5萬人口及下游年產高6085億元的龜山產業園。

水務局表示，東門溪流域橫跨桃園及新北，下游流經人口密集區及產業聚落，過去龜山工業區曾發生多次嚴重淹水，估計淹水1天將損失17億元，市府陸續投入改善工程，近年河道已無溢淹情形，但仍有側溝淹水問題，主要是河道水位高漲，堤後排水不易控制所致，因此規劃在流域間配置4座滯洪池，減輕下游排水幹線負擔，其中，桃園市境內3座都已啟用。

水務局表示，最新啟用的大仁滯洪池，總工程經費8.34億元，其中國土署補助5.13億元，其對龜山產業園區來說，是最重要的防護措施，同時也是桃園市境內最大的離槽式滯洪池，市府在有限的面積下盡可能挖深，可提供13.7萬立方公尺滯洪容量，並有效削減洪峰流量13.9cms，並在池畔設置抽水站控制下游水位，此外，周邊建置有1公里長步道、北側保留近9成老樹，在沒有防洪操作之時，可作為居民散步休憩空間。

副市長王明鉅出席啟用典禮表示，2012年龜山工業區淹水嚴重，造成園區非常大的損失，感謝國土署補助及水務局的努力，大仁滯洪池啟用後將有效截流，減少流入東門溪的水量，對下游產業園區的發展有非常大的意義，同時感謝11家在地企業協助周邊植樹，完善居民休憩空間。

內政部常務次長吳堂安表示，只要地方雨水及污水下水道建設需求，國土署就會全力來支援，除了大仁滯洪池，從2014年到2019年透過流域綜合治理計劃、前瞻建設等，截至去年總計補助桃園市逾45億元，而行政院已通過應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，並編列在今年度的預算中，將運用這些新興計畫，繼續補助地方做建設。

大仁滯洪池9日揭牌啟用。（記者鄭淑婷攝）

大仁滯洪池周圍設有步道，提供居民散步、休憩空間。（記者鄭淑婷攝）

