高雄市大港實習計畫 媒合逾千人接軌職場、留任率近八成

今年度大港青年實習媒合計畫主管聯繫會議，邀集大專院校與合作企業代表交流意見，強化產學合作機制與制度精進方向。（青年局提供）

高市青年局今公布「大港實習計畫」去年度成績單，成功媒合1068名青年投入實習行列，實習期滿後的留任比例趨近八成，刷新2020年開辦以來最佳紀錄。

青年局長林楷軒指出，大港實習計畫是高市府對接校園人才與產業需求的跨年度核心政策，因應高雄產業轉型趨勢多元化及優質就業機會增加，青年留錨高雄就業比例顯著提升，人才回流趨勢明確。

請繼續往下閱讀...

這計畫透過制度化的媒合機制與深度產學合作，協助青年於預聘階段進入職場實踐，同時讓企業能從前端佈局人才培育，創造產、官、學三方的共榮局面。

青年局說明，去年度首度將計畫參與年齡由原本的15至24歲、擴大至29歲，共計媒合414位應屆及已畢業青年，及654位高中職以上在學青年；經追蹤統計，留任比例高達近八成。

其中逾500人於完成160小時實習後，選擇繼續延長實習或於課餘時間回原企業兼職，另有332人在實習結束後直接轉任正職，相關數據顯示該計畫已成為企業培育潛力人才、與青年銜接就業市場的重要管道。

青年局指出，今年度大港實習計畫近期開跑，將持續擴大合作產業領域並滾動調整實習制度，歡迎企業與青年踴躍參與，相關資訊可至「大港青年實習站」查詢。

畢業於崑山科技大學公共關係廣告系的蘇冬坡，跨域轉職到財團法人西子灣教育基金會擔任專案助理，成功開創職涯新視野。（青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法