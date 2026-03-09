為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    被嘲笑是猩猩、拍桌、提告也不退 雲林家扶6名「人間超級英雄」獲表揚

    2026/03/09 13:33 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林家扶中心社工蘇鈺惠（左起）、胡雁凜、李欣薇、李依盈、陳品儒及沈建儀，分別獲縣府及衛福部表揚。（記者黃淑莉攝）

    國際社工日前夕，雲林家扶中心有6名社工分別榮獲雲林縣府、衛福部表揚，其中投入社工工作20年的李依盈同時獲雙料獎，家扶主委陳燦勳（9）日頒發紅包獎勵，副主委吳裕田也送上滴雞精，稱讚他們是守護弱勢的人間超級英雄。

    雲林家扶今年獲表揚社工包括，服務30年的陳品儒、20年李依盈、10年李欣薇、胡雁凜、蘇鈺惠及沈建儀。李欣薇說，雲林家扶是畢業後的第一個工作，印象最深是工作第1天就被家長拍桌，也被服務個案家屬提告，很震驚及沮喪，幸有團隊成員支持，加上過程不斷學習克服。

    李依盈主要負責希望學園，她說很開心能幫很多孩子在逐夢過程完成夢想，曾有個孩子到學園後自暴自棄認為自己沒有機會上大學，經雲林家扶培力下靠自己才藝上大學，現成為社會有為青年，還有一個孩子常跟人打架，經過陪伴、輔導孩子完成大學，現也回到學園工作，這些都是激勵她堅持走下去的動力。

    最年輕的胡雁凜家住高雄，負責經濟扶助，她說，看到服務家庭越來越好，覺得社工這份工作很有意義，社會也需要社工，所以會持續做下去。

    家住屏東的蘇鈺惠在雲林家扶8年，她回憶表示，剛到第1天孩子就拿獅頭嚇她，也被孩子嘲笑長得像猩猩、豬，有伙伴陪伴撐過想逃跑期，一路走來看到孩子改變、成長很感動。

    陳燦勳指出，扶助經濟弱勢家庭，陪伴、守護失依兒少，是家扶的重要工作，這些工作除需社會資源，更有社工在第一線奔走與服務，他們是守護弱勢的人間超級英雄，這幾年因社會型態改變，社工工作量越來越重、挑戰更多元，年輕社工流動率高，感謝家扶的社工們能堅守崗位。

    雲林家扶6名社工榮獲縣府及衛福部表揚，主委陳燦（中）頒發「英雄」紅包獎勵及感謝。（記者黃淑莉攝）

