    首頁 > 生活

    出國買伴手禮不清楚檢疫規範 防檢署Line帳號一鍵加入查詢

    2026/03/09 13:31 記者楊媛婷／台北報導
    防檢署提醒，返國時切勿攜帶肉類製品等入境。（資料照）

    防檢署提醒，返國時切勿攜帶肉類製品等入境。（資料照）

    世界棒球經典賽正火熱開打，許多國人為應援台灣隊所在的C組賽事前往日本，農業部防檢署提醒，國人購買伴手禮返國前一定要注意規範，不要攜帶肉類製品或有生鮮蔬果等入境，若不清楚規範，可直接加入防檢署的官方Line帳號，直接就可查詢該物品能否入境。

    日本是國人出國度假首選，為應援台灣隊，更直接擠爆東京巨蛋，國人的熱情應援也助攻台灣隊取得好成績，隨台灣隊賽程告一段落，不少國人近日陸續返台，防檢署提醒，民眾若有購買當地伴手禮，一定要注意檢疫物規範，像糖心蛋或溫泉蛋、生鮮水果、雞肉蛋白棒、雞皮零食，以及含肉的三明治、飯糰、麵包等，都禁止攜帶入境，民眾若違規，最高可罰100萬元，其中若是攜帶疫區豬肉製品，首次違規就重罰20萬元。

    不過若是加工乳製品如牛奶布丁、生乳捲，以及果乾如柿餅，泡麵、泡飯、速食米粉與速食粥等「沖泡即食」產品，就可直接攜帶入境，若是蛋糕上有生鮮水果裝飾，則需向檢疫櫃檯洽詢。

    防檢署表示，還有一個最簡單的方式，可直接查詢購買的伴手禮到底能否入境，民眾直接加入防檢署的Line官方帳號，只要在聊天框詢問查詢檢疫物後並輸入該物品名稱，就會直接知道能否帶入境。

    防檢署指出，近期檢視因攜帶違規檢疫物遭罰的民眾多為50歲以上、自中港澳等地區返台的民眾，希望透過Line帳號可讓更多人即時掌握資訊、避免被罰。

