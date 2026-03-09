高雄捷運紅線今天「生日」 高捷公司：已陪大家18年啦！

高雄捷運紅線今天過18歲生日。（記者王榮祥攝）

3月9日是高雄捷運紅線通車紀念日，高雄捷運公司指出，從2008年3月9日第一班列車啟程到今天，「捷運紅線已陪伴大家整整18年啦！」

高捷紅線於2008年3月9日正式完工通車，初期全長約28.3公里，設有24座車站，從最北端R23橋頭站延伸至南端R3小港站，2012年12月23日延伸至R24南岡山站、後改名為岡山高醫站，2024年6月30日再延伸至RK1岡山車站站，目前總長度29.76公里。

後續隨著岡山路竹延伸線（第二階段）及小港林園線持續施工，預計未來紅線全線通車後，總長度將增至約55公里。

在長度持續延伸之餘，高捷運量也不斷增長，2025年總運量達7130萬3464萬人次，每日平均運量更高達19萬5352人次，均寫下高捷營運18年來的歷史新高。

高捷臉書粉專小編指出，「紅線營運18年來，高雄捷運載過清晨趕上班的你、深夜回家的我們、還有無數段日常、回憶與故事，謝謝大家的一路相伴，未來也請多多指教」。

3月9日是高捷紅線通車紀念日，紅線至今已陪伴市民朋友18年。（翻攝臉書）

