    生活

    遠航客機臨停小港機場欠費600萬 3月17日法拍

    2026/03/09 13:00 記者蘇福男／高雄報導
    高雄分署3月17日拍賣的遠航MD-82航空器，800萬元起標。（高雄分署提供）

    高雄分署3月17日拍賣的遠航MD-82航空器，800萬元起標。（高雄分署提供）

    已停業多年的遠東航空，旗下一架MD-82客機停泊在高雄小港機場近7年，欠下600多萬元場站費用，行政執行署高雄分署3月17日下午3點將進行法拍，一拍底價為800萬元，飛機不能執飛固定航線，高雄分署提醒競標者注意。

    高雄分署表示，遠航曾是國內航線龍頭，提供離島居民便捷的飛航服務，承載許多人在外島當兵或旅行的回憶，也見證台灣交通史的轉變，可惜2019年停業，旗下多架MD-82客機滯留全台多處機場，欠下多筆場站維護費，其中小港機場滯留的客機，目前已逾600萬元欠款，還占據寶貴的停機位，影響場站空間調度，小港機場因催收不到帳款，移送行政執行署高雄分署執行。

    高雄分署表示，該機為1991年12月製造，機齡約34年，已超過6年未啟動，適航證明並於2020年屆期，且機齡超過26年的法定限制，未來無法再次投入固定航線營運，僅可作為普通航空業或自用航空器使用。

    高雄分署將於3月17日下午3點法拍，底價800萬元，競標者須先繳交160萬元保證金才可投標，採現場和通訊投標開標；士林分署今年1月也執行過遠航同款客機拍賣，歷經2次流標，直到第三拍才拍定，底價一路往下調整，最後以底價320萬元拍定。

    行政執行署高雄分署3月17日拍賣的遠航MD-82航空器，已停放高雄小港機場近7年。 （高雄分署提供）

    行政執行署高雄分署3月17日拍賣的遠航MD-82航空器，已停放高雄小港機場近7年。 （高雄分署提供）

