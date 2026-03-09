花改場「友愛番茄」翻轉技轉模式 大幅縮短培育到餐桌時間

花蓮24號友愛番茄具良好抗病性，產量穩定。（花蓮農改場提供）

過去研究人員花費十幾年時間培育新品種蔬果，若要推廣到消費者輕易可取得，常常又需要3年以上時間，農業部花蓮農改場2021年7月發表新品種抗病番茄「友愛」並和國內量販通路直接合作，當年11月就鋪貨在部分通路，隔年更全國展售，大幅縮短從實驗室到餐桌的推廣時間。

受極端氣候等因素影響，近年台灣的小番茄深受「瘋欉」之害，農民常顆粒無收，花蓮農改場透過分子標誌輔助選拔後培育新品種「花蓮24號友愛」，可有效抗病害，2023年南部小番茄園大規模瘋欉時，露天栽培的友愛仍有穩定產量，花蓮農改場副研究員王啓正表示，友愛番茄果實轉色均勻、色澤亮麗深紅，高溫環境下不易產生黃肩現象，果肉厚實、口感Q彈，風味表現優於傳統小果番茄類型。

王啓正表示，在中南部栽培條件下，友愛番茄夏季糖度可達8度以上，冬春季更可達9度以上，兼具鮮食品質與耐貯運特性，符合超市通路對穩定供應與商品一致性的需求，而為更快速讓實驗室培育出的品種可進入消費者的餐桌。

王啓正表示，友愛番茄也突破過去通常技轉給種苗公司的模式，首度技轉給全聯通路下的物流公司，並由該超市量販通路和農民契作並上架，2021年7月發表品眾後，當年11月就開始在全聯少部分門市販售，隔年則是在全國超過2千家門市陳列，王啓正指出，過去發表品種到民眾可廣泛購買，通常至少要3年以上，這次的合作模式大幅縮短時間，讓民眾能更快享受到國家科技研發的成果。

友愛番茄可露天栽培。（花蓮農改場提供）

