遊客喊讚！彰化埤頭木棉花棧道完工 賞花不再與車爭道

彰化縣埤頭鄉東螺溪岸木棉花本週進入盛開期！今年花況更勝往年，這裡過去最為人詬病的就是遊客經常在車陣中穿梭拍照，非常危險，今年縣府打造500公尺的「賞花木棧道」，目前已經完工，遊客不用為了賞花再跟大車爭道。

埤頭鄉木棉花棧道工程列在「東螺溪文化綠廊水環境改善整體計畫」，該工程針對北斗渡船頭及埤頭木棉花道工程，總經費1億1463萬。在埤頭木棉花棧道部分，從中溪橋段在堤岸道路邊設置近500公尺的人行棧道，搭配木棉花道入口意象。遊客走在木棧道，有隔柵區隔，非常安全，賞花環境大大加分。

目前該地的木棉花已經盛開，花開近8成，接下來一、二個禮拜，花況會漸漸進入高峰。

縣府表示，埤頭鄉東螺溪堤岸道路是賞花著名景點，每到花季湧進大批遊客，但因以往堤岸道路有砂石車等車輛通行頻繁，速度較快，經常出現遊客與車爭道的危險情況。縣府和鄉公所只能在假日做封路管制措施，但平常是回歸正常，遊客又與大車爭道，有了賞花棧道後，遊客可以安心在此賞花、拍照。

埤頭木棉花道多了木棧道，賞花更安全。（記者顏宏駿攝）

埤頭東螺溪木棉花已盛開。（記者顏宏駿攝）

