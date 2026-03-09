面臨75年最少降雨量 台南提前啟動抗旱整備

面對可能出現的水情挑戰，南市府辦理抗旱井整備作業。（台南市政府提供）

台南市自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，台灣亦面臨75年最少降雨量，時序已進入南部枯水期，南市府提前啟動各項抗旱整備工作。台南市長黃偉哲呼籲市民與產業共同落實節約用水，確保枯水期供水穩定。

水利局長邱忠川表示，截至3月9日上午台南地區水情仍屬正常，曾文－烏山頭水庫蓄水量約為2.4億立方公尺、蓄水率42.45％，南化水庫蓄水量約為4218萬立方公尺、蓄水率49.5％，總蓄水量約為2.82億立方公尺，合併蓄水率約43.37％。目前農業部農田水利署嘉南管理處一期作及春季雜作持續供灌，台南民生與農業用水尚屬穩定。

為因應後續枯水期可能帶來的水情變化，市府已與中央密切合作，提前啟動多項抗旱措施，包括高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉，以及工業單位自主節水7%等措施，各機關亦同步推動業務節水，以降低整體用水需求。

安平、永康及仁德再生水廠目前每日可供約6萬1000噸再生水，提供南科園區產業使用；另已完成19口抗旱井整備作業，可依水情需要調度使用，預估每日最高可供應約3萬噸產業次級用水；市府與中央合作調度大型RO淨水處理設備，規劃設置於南市工業區及建案工地供載運使用，目前7台設備均已完成整備，可依水情需求啟用，每日最大產水量約2800噸。

此外，市府持續擴大回收水再利用，安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康等7座水資源回收中心均設有取水口，每日可提供約1.8萬噸回收水，供花木澆灌、廁所沖洗及道路抑制揚塵等非人體接觸用水，提供24小時免費開放民眾取用。

黃偉哲表示，整體水情仍須持續審慎因應，市府團隊將密切掌握水情變化，滾動檢討各項抗旱措施，同時呼籲民眾及企業單位持續落實節約用水，不因短期降雨而放鬆節水意識。

官田水資源回收中心回收水提供民眾取水。（台南市政府提供）

