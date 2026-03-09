為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    木棉花的故鄉在台南將軍 花開5成

    2026/03/09 12:27 記者楊金城／台南報導
    在苓仔寮木棉花道旁種有波斯菊。（記者楊金城攝）

    台南市將軍區有「木棉花的故鄉」、「胡蘿蔔的故鄉」稱譽，春暖花開，3月染紅了將軍區，橘紅色是將軍區春天的代表色，目前將軍7條木棉道花開4至5成，十分漂亮，將軍區公所14日將在苓仔寮木棉花道舉辦「紅蘿蔔木棉爭先搶艷同樂會」，迎接將軍最美季節。

    將軍木棉花道分布在苓仔寮、巷口、漚汪、角帶圍、西湖、番仔寮、山仔腳，以南1、南20、南21、南22、南24和南27等鄉道為主，有全台最長6公里、2000多棵木棉。

    其中南21線的漚汪木棉花道，全長約2公里最為壯觀；南20線角帶圍東段、苓仔寮北環道較密集，苓仔寮木棉花道約300公尺，公所一旁栽種波斯菊增加田園景觀。

    3月也是將軍胡蘿蔔產季，將軍區公所14日將在苓仔寮舉辦「紅蘿蔔木棉爭先搶艷同樂會」，行銷將軍特色農產和觀光，推出舞台表演、園遊會市集、吉祥物人偶（將軍紅蘿蔔娃娃）互動、彩虹奶凍杯手作、植樹節贈苗及摸彩，也開放2梯次的胡蘿蔔採收體驗。

    將軍木棉花開。（記者楊金城攝）

    將軍有最多的木棉道，有「木棉花的故鄉」美譽。（記者楊金城攝）

    將軍苓仔寮木棉花道約300公尺長。（記者楊金城攝）

