彰化虐狗案母犬離奇失蹤月餘 網友加碼砸30萬尋狗

1歲大的杜告母犬疑受虐後失蹤月餘，網友加碼10至30萬元懸賞金。（圖由民眾提供）

彰化市1隻1歲大的杜告母犬疑遭飼主用繩子瘋狂抽打，淒厲的叫聲被民眾PO上網，引發大批網友怒火，不料母犬事後竟離奇消失，至今月餘下落不明，網友原懸賞3到6萬元，並稱「死也要見到屍體」，今天（9日）有愛狗人士一口氣把懸賞金加碼到10至30萬元，強調「就算死了也要把屍體找出來」；彰化縣動物防疫所等單位目前仍在搜尋母犬下落。

愛狗人士PO網指出，這起虐狗事件比之前台中梧棲小黑狗更誇張；彰化市杜告母犬長期受虐，光是拍到的影片裡就被暴打10多下，2月5日當天還有鄰居聽到狗慘叫的聲音，飼主藉口說狗要送人，結果說狗在伸港鄉六股抽水站附近跑了。現在狗狗生死不明，拜託住附近的朋友請一起注意這隻狗狗去向。

彰化縣動物防疫所追查毆打犬隻事證明確，將飼主依違反動物保護法辦理裁罰，但尚無具體事證認定犬隻遭殺害、棄置或其他不法處理，已會同警方等單位追查犬隻下落。

為了找回這隻杜告母犬，愛狗人士開始集資，起初懸賞金為3到6萬元，狗狗尋獲已死亡可獲得賞金3萬元，活著更可獲得6萬元賞金。有許多網友加入搜索，至今仍一無所獲，由於狗狗音訊全無，有愛狗人士今天將懸賞金一口氣加碼到10至30萬元，亦即尋獲已死亡可獲得10萬元，活著的話更可獲得30萬元高額賞金，「活要見狗，死要見屍！」

