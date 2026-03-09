植樹節種下綠色資產！ 高雄市區公所12日免費發送樹苗

高市公所將於3月12日免費發送樹苗。（市府提供）

高雄市農業局將於3月12日植樹節，免費提供2萬2800株樹苗，由38個區公所開放領取4種小樹苗，號召民眾一起種樹、養樹、護樹，創造更多綠色資產，擴大高雄綠地，成為宜居城市。

農業局表示，「植樹減碳」是目前全球關注的議題，植樹造林不僅可固碳，同時具備涵養水源、維護生物多樣性等多元效益，擴大栽種樹木，增加綠覆面積，減少二氧化碳含量，達到共同減碳提升環境品質，更符合聯合積極推動國永續發展目標SDGs13氣候行動及SDGs15陸域生態目標。

農業局提供2萬2800株樹苗，開放民眾免費領取，將於3月12日上午8點半起跑，由38個區公所同步分送4種小樹苗，包括光臘樹、毛柿、象牙樹及羅漢松等，民眾領取苗木不必攜帶任何證件，但請自備環保袋，直接到各區公所免費領取，每人可領取樹苗2株，每個區公所限量600株，送完為止。

農業局說，民眾也可以利用平常日上班時間，到燕巢深水苗圃領取小樹苗，燕巢區深水苗圃以培育造林喬木為主，每年維持培育4至6萬株樹苗，提供民眾、機關團體造林、獎勵輔導造林及自行造林所需，每位市民每年可以憑身分證免費領取5株樹苗，機關團體或社區有種樹需要，也可以發文申請，每年最多可以領50棵樹苗。

