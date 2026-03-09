為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教育部推動新住民藝術交流 打造跨文化舞台

    2026/03/09 11:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部自2016年起舉辦新住民舞蹈比賽，迄今邁入第11屆，累積662支參賽隊伍，超過4000人次參與。圖為楚殷舞蹈工作室表演「苗山踏歌」。（教育部提供）

    根據內政部移民署截至2025年統計，台灣新住民人數（含外籍與中港澳配偶）已超過60萬人，占全台總人口約2.5%，若加上新住民子女，家庭人口總數突破100萬人。教育部自2016年起舉辦新住民舞蹈比賽，迄今邁入第11屆，累積662支參賽隊伍，超過4000人次參與。

    教育部師藝司科長彭寶樹表示，新住民家庭有著深厚的文化底蘊與活力風采，教育部期望參賽者身著各國傳統特色服飾，結合當地原鄉舞蹈與音樂，並藉由比賽展現出母國文化，讓更多民眾感受藝術美學，由新住民舞蹈比賽搭建文化交流的橋梁，成為展現多元文化魅力的重要舞台。

    今（2026）年第11屆新住民舞蹈比賽活動開跑，即日起至3月31日止開放報名，今年賽程分別於北區4月26日、南區5月24日及中區6月7日陸續舉行，全區總決賽將在6月14日登場，教育部邀請新住民朋友舞出文化自信、透過精湛的肢體語言與豐富的表情，將音樂與情感完美結合，講述原鄉動人情懷。

    彭寶樹說明，歷屆優秀隊伍受邀參與教育部新南向教育展、移民節踩街、快閃表演等活動，讓異國舞蹈走入公共空間、感受新住民文化的動人魅力，教育部將持續推動「新住民舞蹈比賽」，官方Facebook粉絲專頁「新住民舞蹈比賽」官方網站

